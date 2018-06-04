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Глава «Беллегпрома» о белорусских джинсах: Наши не привыкли ко льну

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  • 4.06.2018, 14:41
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Николай Ефимчик

Николай Ефимчик посетовал, что его продукцию не очень хотят покупать.

Льняные джинсы отечественного производства в среднем стоят 40 рублей, сообщил сегодня председатель «Беллегпрома» Николай Ефимчик, пишет tut.by.

«Смогли прировнять цену льняных джинсов на уровне хлопковых, уже хорошо. Я покупал льняные джинсы за 46 рублей», — уточнил глава концерна. По его словам, белорусские джинсы уже продаются в Литве и Украине.

Льняные ткани, которые производятся в Беларуси, «не стыдно носить», считает Николай Ефимчик. Однако белорусы, по его мнению, пока не готовы к одежде из льна.

— Джинсы из льна все время есть в продаже. В Украине и Литве уже продаются. Но мы еще не вышли на объемы. Но не надо рассчитывать, что весь мир переоденется в лен. Это элитный ассортимент, — уточнил глава «Беллегпрома». — Но наши люди не готовы к нему, говорят: «Ай, лен». Наши не привыкли ко льну. Зайти в Вильнюсе в магазин — там много где лен.

Глава концерна рассказал, что в Беларуси выпускают из льна не только джинсы, но и другую одежду, в том числе сорочки, пиджаки. Купить льняную одежду, по его словам, можно не только в фирменных магазинах «Белорусский лен» (эти магазины есть во всех областных центрах, Минске и Орше), но и в крупных торговых центрах столицы и областных центров. В Минске, к примеру, льняные джинсы продают в том числе в ТЦ Dana Mall, «Столица», «Титан».

В оршанском магазине «Белорусский лен» рассказали, что в продаже есть льняные джинсы-джоггеры за 56 рублей — из прошлой коллекции, из новой еще не завозили. Но остались не все размеры. Мужская сорочка стоит около 50 рублей, пиджаки — 130 рублей, брюки — 50 рублей. Из льна выпускают в том числе пальто.

Белорусскую джинсовую ткань разрабатывали в Орше около восьми лет.

Белорусский джинсовый пиджак журналистам продемонстрировали в июне 2016 года. Планировалось, что он будет стоить около 100 рублей.


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