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Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

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  • 4.06.2018, 14:45
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Ким Чен Ын

Визит может состояться в сентябре.

Президент Росссии Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына приехать в сентябре на Восточный экономический форум во Владивостоке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В ходе контактов нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньяне он Ким Чен Ыну передал приглашение посетить Российскую Федерацию. В том числе в качестве одного из возможных поводов для такого визита фигурировал действительно Дальневосточный экономический форум», — сказал Песков. Он добавил, что пока «четких параметров» встречи нет.

О приглашении Путина лидеру КНДР также сообщил вице-спикер Госдумы Иван Мельников и источники агентства РИА Новости. По словам одного из них, сейчас в Москве ожидают ответа от КНДР.


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