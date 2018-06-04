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В Гомеле на дереве обнаружили рысь

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  • 4.06.2018, 14:48
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Архивное фото wildportal.ru

С животным столкнулся местный рыбак.

Тревожное сообщение появилось в гомельском сообществе любителей животных: вчера в одном из городских районов видели рысь — она сидела на дереве и поедала собаку. Очевидец, местный рыбак, позвонил в МЧС, но к приезду спасателей хищника на месте не оказалось. Теперь зоозащитники призывают всех быть осторожными в этой местности, а лучше вообще воздержаться от прогулок там. Скептики, впрочем, в рысь не верят.

«В 5-м микрорайоне, недалеко от площадки для выгула собак, была замечена рысь!!! — предупреждают администраторы сообщества со ссылкой на проходившего мимо рыбака. — Она сидела на дереве и поедала собаку».

Речь идет об окраине Гомеля, в нескольких минутах ходьбы отсюда находятся новостройки и оживленные кварталы, за рекой — поля и не слишком густые леса.

В Гомельском облуправлении МЧС подтвердили: действительно, вчера днем поступило сообщение о том, что рысь видели рядом с тропой, ведущей к озеру. Отправились на место, но ни само животное, ни остатки ее обеда, ни другие следы борьбы не отыскали.

Охотящаяся рысь в городской черте — не слишком частое явление даже для Гомеля. Скептики в комментариях немедленно предположили, что это могла быть белочка.

Журналисты onliner.by связались с тем самым рыбаком. Степан рассказывает, как было дело:

— В воскресенье примерно в 10:45 я шел по тропинке от озера, там бурелом такой... Услышал сверху громкое урчание, поднял голову — сидит рядом на дереве, метрах в пяти от земли. И вроде что-то ест — может, собаку какую, а может, и бобра, они тут тоже водятся. Она меня увидела, зарычала. Я прошел — перестала рычать. На вид она раза в три крупнее моего стаффа, то есть килограммов 50, думаю. Хотя, не исключаю, что у страха глаза велики... Я особо не разглядывал ее, пошел себе, страшно было. Из дома уже позвонил в МЧС, сходил, показал место. Но ничего не нашли. Да там кусты, толком ничего не видно...


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