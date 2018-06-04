Метод Тыка 2 Алексей Рощин

4.06.2018, 14:59

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Фото: AP

Никакой закономерности в «кадровых назначениях» Кремля уловить нельзя.

Путин после своего переизбрания занялся любимым делом - продолжил тасовать губернаторов в регионах. Без отвращения наблюдать за этим фарсовым процессом невозможно: совершенно случайных людей случайным порядком распихивают по всей стране, а обыватели наблюдают за этим, по обыкновению раскрыв рты и пуская слюни. Фу! "В дурдоме опять ротация старших медсестер".

На Медузе хороший анализ этих "кадровых назначений" - где человек из "Коммерсанта" убедительно, на пальцах показывает, что никакой закономерности в нем уловить нельзя: нельзя сказать, что ставят "технократов", нельзя сказать, что ставят "молодых", нельзя сказать, что ставят" местных", нельзя сказать, что ставят "варягов" - в общем, ничего нельзя. В былинные ленинские времена такой метод управления, помнится, называли "оппортунизм", а еще раньше в народе его обозначали как "метод тыка".

Цитата: "Никакой особенной системы в подборе губернаторов Кремлем нет... Губернаторами становятся бюрократы, политики, молодые люди и опытные чиновники, "варяги" и местные. Опыт работы и специализация тоже не всегда принимаются в расчет. Сергей Носов, назначенный в Магадан — металлург, но основу экономики этого региона составляет рыбная отрасль и золотодобыча. Судья Александр Евстифеев отправился в аграрную республику Марий-Эл. Своих людей продвигают кремлевские влиятельные группы; кажется, начинают иметь значение родственные связи — Андрей Артюхов, отец Дмитрия Артюхова из ЯНАО, работает по соседству с ним — он первый заместитель председателя тюменской областной думы" и т.д.

В статье, правда, так и не дается ответа на вопрос -а к чему тогда все это мельтешение? Чего Кремлю не сидится спокойно, если все равно в итоге меняется шило на мыло без какой-либо ясной цели или плана? Ведь на самом деле поведение Кремля последние годы более всего походит на действия заядлого игрока на рулетке, который лихорадочно и хаотично, пока крутится шарик, раскидывает свои фишки по всему полю, от Zero до 85, и замирая сердце ждет, куда выпадет удача. Шарик падает раз в полгода, удача как правило не попадает никуда - но в следующие полгода наш азартный игроман снова выставляет фишки... Видимо, в надежде, что они у него никогда не кончатся.

Ответ, впрочем, ясен: смерть нынешней политической системы придет из регионов, так называемое "единство России" висит на тонком волоске - и вот этими своими, на самом деле практически шаманскими действиями Кремль пытается приговор хотя бы как-то отсрочить. Всеми этими дурацкими перестановками хотя бы отвлечь внимание от главного - от вопроса, зачем регионам и городам России Центр.

Алексей Рощин, ЖЖ