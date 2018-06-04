Путин подписал закон о контрсанкциях против США 16 4.06.2018, 15:14

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Фото: ТАСС

Правитель РФ наделил себя полномочиями «приостанавливать международное сотрудничество».

Президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях, который наделяет его правом запрещать или приостанавливать международное сотрудничество с «недружественными иностранными государствами и организациями». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ в понедельник, 4 июня.

Ко второй редакции из законопроекта исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием. Кроме того, ограничения не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства.

В случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия, отмечается в документе.

Закон о контрсанкциях против США и их союзников Госдума РФ приняла 22 мая. Он вызвал широкую полемику в политической среде. В результате после серии обсуждений из текста закона было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен.

Законопроект о контрсанкциях стал «ответом» Москвы на новые ограничения со стороны Вашингтона.

Последний раз США расширили ограничительные меры против России в начале апреля. К санкционному списку добавили 24 российских топ-чиновников и предпринимателей, а также 14 компаний.