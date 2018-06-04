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Алексей Бага назначен и.о. главного тренера БАТЭ

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  • 4.06.2018, 15:10
Алексей Бага
Фото: ФК БАТЭ

В настоящий момент клуб рассматривает различные кандидатуры на остальные тренерские позиции.

Футбольный клуб БАТЭ объявил о назначении Алексея Баги исполняющим обязанности главного тренера. Он сменил у руля отправленного в отставку Олега Дулуба. 37-летний Алексей Бага занимал до этого пост старшего тренера. Об этом сообщается на сайте клуба.

В штаб Алексея Анатольевича вошел Дмитрий Молош. В настоящий момент клуб рассматривает различные кандидатуры на остальные тренерские позиции.

Информация о том, что другие представители предыдущего тренерского штаба (за исключением главного тренера) покинули БАТЭ, не соответствует действительности.


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