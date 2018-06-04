Тысячи католиков прошли улицами Гродно на праздник Тела Господня 2 4.06.2018, 15:19

Фото: Василий Молчанов/Белсат

Праздник Тела Господня обычно отмечается на 60-й день после Пасхи.

Как и каждый год, традиционное молитвенное шествие собрало на улицах города огромное количество верующих, которые считают праздник Тела Господня третьим по значимости в католическом календаре, пишет сайт телеканала «Белсат».

В прошлом году на шествии в Гродно собралось рекордное количество верующих – около пяти тысяч человек. В этом году людей пришло гораздо меньше, тем не менее, редко, когда в городе можно увидеть такое большое количество людей на улице.

Праздник Тела Господня (в народе «алтарики») обычно отмечается на 60-й день после Пасхи. В Беларуси его празднует около 15 % населения, которое составляют католики. В этот день или в следующее после него воскресенья происходит процессия, в которой Тело Христово торжественно проносят по улицам городов и деревень.

Традиция очень яркая. Перед колонной священников и министрантов (молодежи, которая помогает в службах ксендзам) бодро шагают нарядные дети с корзинками, из которых разбрасывают лепестки цветов. Всего на улицах около костелов устанаваливают четыре украшенных алтарика, откуда и происходит народное название праздника. После праздничной службы верующие колонной выступают с молитвами и песнями к каждому из приготовленных алтарей, на который возносится «Тело Христово» и перед которым читаются специальные фрагменты из Евангелия. На белорусскую землю праздник пришел из Польши вместе с католической верой.

«Алтарики во время процессии устраивают со времен средневековья. Не мы их придумали. Их делают, чтобы мы могли задержаться, помолиться и послушать Слово Божие, во время которого читаются фрагменты Евангелия. Четыре алтаря – это четыре разных Евангелия, которые написаны были разными авторами», – объясняет отец Антоний.

«У нас в деревне Большие Эйсмонты, это около 30 км от Гродно, когда процессия была от костела и потом к алтарикам, которые делали около домов или около крестов. Ставили стол, украшали его, чтобы на него можно было поставить Тело Христово. Вверху вешали икону, крестик. Помню, что сами алтарики раньше украшали еще молодыми ветками березки, а потом после службы люди подходили и себе несколько веточек отламывали. Их потом вешали около окон, чтобы они оберегали «от громов». Сейчас такого уже никто не делает. В нашей семье это было большой праздник. Никто не работал. Пироги пекли», – рассказывает участница шествия Гэля.

Как появился третий по значимости католический праздник

Праздник Тела Господня своими корнями уходит в раннее Средневековье. А инициатором его была благословленная Юлиана из Корнион во Франции. Сама монахиня происходила из Бельгии, рано осиротела и на воспитание попала в монастырь к сестрам августианкам, где получила хорошее по тем временам образование.

Как принято считать в католической церкви, именно в монастыре в Корнион она засвидетельствовала мистические видения. По одной из версий, несколько раз во время молитвы она видела месяц с черной полосой, а позже сам Иисус объяснил ей, что черная полоса означает недостаток отдельного праздника в честь Его Тела и Крови. Именно Он заповедал, чтобы на 60-й день после Пасхи отмечать этот день, однако не с грустью, как это происходит в Великий Четверг, а с радостью. В течение двадцати лет св.Юлиана держала это в тайне, после чего решилась на то, чтобы просить Папу Римского ввести этот праздник в литургический год.

Однако глава католической церкви не спешил выполнять желание монахини. Ее инициативу поддержал епископ Роберт Турот, который позволил монахине организовать первую торжественную процессию. Однако после его смерти св. Юлиану начали обвинять в ереси и праздник на некоторое время запретили. За свою жизнь официального признания своей идеи святая Юлиана, как это часто бывает, не дождалась. Умерла она в 1258-м году замурованной в своей келье.

Позже делом св. Юлианы занимался Папа Урбан IV, однако окончательно утвердил торжество только после того, как сам был свидетелем чуда в 1263-м году в Италии. Во время одной мессы, священник заметил, что во время поднесения гостии (жертвенного облатка из пшеничной муки), капли крови начали капать на скатерть.

Скатерть сразу отослали Папе Римскому, который убедился, что обязан установить праздник Тела Господня. После смерти Папы Урбана IV празднование Тела ограничилось до некоторых регионов Франции, Германии, Венгрии и северной Италии, однако еще один Папа Иоанн XXII в 1317-м году утвердил праздник для отмечания во всей католической церкви.