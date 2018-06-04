Премьер-министр Иордании подал в отставку из-за протестов 1 4.06.2018, 15:27

Такое решение глава правительства принял после встречи с королем.

Премьер-министр Иордании Хани аль-Мульки в понедельник подал в отставку. Об этом сообщают арабские СМИ. Такое решение глава правительства принял после встречи с королем Абдаллой II. Хани аль-Мульки также заявил об отставке всего правительства Иордании, сообщает "Радио Свобода".

Ранее король Иордании Абдалла II пригласил к себе премьер-министра, чтобы обсудить последние протесты в стране. За последние дни по столице Иордании и ряду других городов, начиная со среды, прокатились протесты против проекта закона о подоходном налоге и повышения цен на основе рекомендаций Международного валютного фонда.

Протестующие призвали премьер-министра Хани аль-Мульки уйти в отставку, пообещав, что они не "встанут на колени" и получат поддержку от профсоюзов. Против нового налогообложения выступают также большинство депутатов. "Король Абдалла вызвал премьер-министра на встречу в понедельник, что может привести к его отставке", – сообщил неназванный источник в правительстве.

Около 5000 человек вышли к зданию правительства в Аммане.

В Иордании, в королевстве с небольшим количеством ресурсов, большая часть территории которой занимает пустыня, за прошедший год неоднократно повышались цены на некоторые основные товары и услуги, такие как хлеб, топливо и электричество. В понедельник наследный принц Хусейн бин Абдалла посетил участников протеста возле офиса премьер-министра и встретился с представителями сил безопасности, которые сдерживают демонстрантов.