Беларусь включили в международный список нарушителей прав трудящихся и профсоюзов 10 4.06.2018, 15:36

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Политику белорусских властей на сессии МОТ осудили 18 стран из 22.

Международная организация труда (МОТ) на сессии, которая проходит в Женеве, включила Беларусь в так называемый «короткий список» - это перечень стран, где грубо нарушают права наемных рабочих и профсоюзов.

Об этом решении «Радыё Свабода» сообщил председатель независимого профсоюза рабочих радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

«Со мной связался Вальтер Санчес - генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL, объединяющий более 50 миллионов промышленных работников в 140 странах мира. Он участвовал в обсуждении белорусского вопроса. Заседание проходило чрезвычайно активно, выступили представители 22 стран. 18 резко критиковали белорусское правительство и официальные профсоюзы. А поддержали только четыре страны: Россия, Туркменистан, Куба и Турция», - сказал Федынич.

Официальным поводом для включения Беларуси в «короткий список» стали три декрета:№ 1 («Об изменении декрета №3), №3 «О предупреждении социального иждивенчества»), №29 ( «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины»). Согласно уставу МОТ, если какая-то страна попадает в «короткий список», то Международная организация труда обязательно выносить по ней свое решение. В данном случае его объявят не позднее 8 июня.

В прошлом году Беларусь также пытались включить в «короткий список». Но тогда властям повезло: в Женеве посчитали, что среди нарушителей законодательства и без того слишком много европейских стран.

4 июня Геннадия Федынича снова посетил Следственный комитет. Ему и бухгалтеру РЭП Игорю Комлику предъявлены обвинения в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 УК), за что грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества. Уголовное дело состоит из 11 томов. По ее опросили уже 814 активистов РЭП.

«Знакомство с делом у меня должно закончиться до 8 июня. Не уверен, что я успею все прочитать. Видимо, придется просить о продлении срока знакомства с документами. Мы с Игорем трижды просили разрешить нам скопировать документы, чтобы их можно было полистать и дома. Однако все три раза нам отказывали», - сказал Геннадий Федынич.

Суд может состояться уже в июне. Игорь Комлик провел за решеткой два месяца, Федынич от начала следственных действий в августе 2017 года остается под подпиской о невыезде.