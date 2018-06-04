Цена на огурцы за неделю выросла в два раза 7 4.06.2018, 15:41

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Фото: tut.by

Покупка овощей ударит по карманам простых белорусов.

Если 27 мая огурцы принимали по 15-20 копеек, то спустя неделю цена на этот зелёный овощ выросла в два раза. К вечеру воскресенья огурцы в Ольшанах даже принимали по 40 копеек за килограмм, пишет media-polesye.by.

Стоимость капусты урожая этого года у заготовителей по-прежнему держится. В воскресенье она составила от 90 копеек до 1 рубля 10 копеек(на рынке капуста стоит 1 рубль 20 копеек – 1 рубль 40 копеек).

За килограмм помидор просят от трёх рублей до пяти рублей в зависимости от сорта и цвета томатов. Самые дорогие – жёлтые, самые дешёвые – красные. На рынке в выходные можно было купить красные помидоры по 3 рубля 50 копеек, розовые – по 4 рубля.