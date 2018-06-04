Видеофакт: В Великобритании прошла знаменитая Куперсхилдская сырная гонка 4 4.06.2018, 15:53

Фото: PA

Участники соревнований бегут вниз по холму, пытаясь поймать головку сыра.

Ежегодное мероприятие проводится на холме Купера вблизи Глостера, пишет «Вокруг Света».

Участники соревнований бегут вниз по холму, пытаясь поймать головку сыра. У подножия обязательно дежурят несколько карет скорой помощи и бригада спасателей из-за многочисленных травм, которые получают участники. В этом году победителем стал Крис Андерсон, который поймал 21 сырную голову, но сломал голень.