В Москве украинского журналиста Сущенко осудили на 12 лет колонии 7 4.06.2018, 15:56

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Роман Сущенко

Фото: AFP

Журналист своей «вины» не признает.

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста информационного агентства «Укринформ» Романа Сущенко, которого российские спецслужбы обвиняют в «шпионаже», сообщает «Новая газета».

Обвинение утверждало, что Роман Сущенко является кадровым работником главного управления военной разведки Украины и прибыл в Россию, чтобы собирать секретные сведения о деятельности вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Сам журналист своей вины не признает.

До этого информагенство «Укринформ» не раз заявляло, что Сущенко с 2002 года является его сотрудником, а с 2010 года работает собственным корреспондентом агентства во Франции. Журналист прилетел в Москву по личным делам, так как находился в отпуске, отмечали в информагенстве.

Дело Сущенко имело гриф «секретно», судебные заседания по нему проходили в закрытом режиме.