«Деньги важнее детей?» 3 4.06.2018, 16:15

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Чем обернулся год «малой родины» для белорусского агрогородка.

В солнечный летний день жители агрогородка Долгое Кличевского района Могилевской области хмурые, как небо перед грозой: местную школу реорганизуют. Это еще не закрытие, но предвестник скорой смерти — школы, агрогородка и, скорее всего, даже сельсовета, считают местные. Чиновники разводят руками: 34 ученика на 392-местную школу — чересчур мало. Дешевле возить детей на занятия в Кличев. Родители и учителя же считают, что можно было подождать и не травмировать психику детей, чье благополучие важнее экономии бюджета, пишет tut.by.

Самая малокомплектная школа в районе

Последний звонок в Долговском учебно-педагогическом комплексе детский сад — средняя школа прозвенел 30 мая. На линейке были все пять выпускников школы — четыре 11-классника и один 9-классник — и трое выпускников детского сада.

— Наша школа рассчитана на 392 человека. Раньше она располагалась в одноэтажном здании напротив магазина, в 1957 году там был первый выпуск. А сюда переехала в 1979 году. Тогда в школе учились 200−220 человек — это был максимум учеников, — рассказал директор учреждения Александр Железняков.

По демографии Долгого и всего района сильно ударила авария на Чернобыльской АЭС. Территория Долговского сельсовета попала в пятно радиационного загрязнения, и люди отсюда натурально сбежали. Не все, но численность населения круто пошла на спад.

Александр Иванович вспоминает, как в конце 1990-х годов в Долгом жило около 2,4 тыс. человек:

— Сейчас, 20 лет спустя, — восемьсот. На всей Центральной улице от перекрестка до школы (а это около 30 домов. — TUT.BY) — один ребенок.

Долговский учебно-педагогический комплекс сегодня — это детский сад, средняя школа и интернат для ребят из дальних деревень. Детсадовцев — восемь. Из школьников только 20 — местные, долговские. В интернате с понедельника по пятницу живут 11 человек из отдаленных деревень: Загатья (11 км отсюда), Новой Слободки (12 км), поселка Гончанское (16 км) и самой дальней деревни Каличенки (20 км).

После реорганизации в Долгом останутся работать детский сад, начальная школа и интернат. Школьников с 5 по 11 классы будут возить в другие школы.

— Наша школа — самая малокомплектная в районе. В остальных — более 50 учеников. 17 мая к нам приехали представители райисполкома, собрали учителей, родителей и рассказали о реорганизации. Пообещали, что всех учителей трудоустроят, а детям создадут все условия для учебы, — сказал Александр Железняков. — Тех, кто хочет продолжать обучение на белорусском языке, будут возить в Дмитровский УПК — это 40 км от Долгого. И таких, скорее всего, будет большинство. Остальным предоставят места в Кличеве.

«Деньги важнее детей?»

Главный вопрос, который поднимают родители, — это учеба выпускников и их подготовка к экзаменам и тестированию, поступлению в вуз. А еще взрослые уверены: для всех детей сменить школу, окружение, преподавателей — большой стресс, который может негативно повлиять на успеваемость.

Татьяна Барлюгова и Ольга Мазина говорят: их дети-выпускники уже нервничают, переживают, как их встретят в чужой школе.

— Это же 11 класс, у них поступление на носу. Они только полгода будут привыкать к новым школе, ученикам. А заниматься когда? Еще и эти бесконечные поездки на автобусе. Оставили бы их уже доучиться. Это же дети, наше будущее. О них нужно заботиться. А выходит, что главное сейчас — деньги, — считают мамы.

Прогнозы взрослых пессимистичны. Они говорят, что реорганизация школы — первый шаг к ее неизбежному закрытию. Фактически этим решением агрогородок лишают шанса на прирост населения и приток новой крови.

— Если закроют школу, разве кто-то останется тут из молодых? Кто-то приедет? Конечно, нет, — плачет бабушка школьников Надежда Грузинова. — Мы так обрадовались, когда Лукашенко объявил Год малой родины. Думали, дела пойдут в гору. Мы же не знали, что на родину так обратят внимание — возьмут ее и закопают. Закроют школу — все, хана всему, хана малой родине. Школа и агрогородок умрут — по очереди или одновременно. Зато бюджету — экономия.

Директор Железняков переживает и за остальных детей. Говорит, что многие — из малообеспеченных семей. И если в Долгом «все друг друга знают, привыкли», то в другой школе из-за старой одежды или потертой обуви ребенка могут «заклевать»:

— Сейчас же встречают не только по одежке, но и по смартфонам.

По его мнению, тяжело психологически будет и тем, кто столько лет подряд был единственным учеником в классе. Такие рискуют потеряться в общей массе детей.

Александр Железняков говорит, что педагоги предлагали экономить по-другому: например, проводить совместные уроки физкультуры, труда. Да и другие предметы можно было бы преподавать, например, одновременно 7 и 8 классу. Им ответили: «по программе не положено».

Директор рассказывает, как в Долговском сельсовете за 20 лет закрыли три школы: в 1988 году — 8-летнюю Загатскую, в 2001-м — десятилетку в Ядреной Слободе. В 2014 году закрыли школу в поселке Гончанское, в которой было 620 учеников. Поселок умирает, долговцы страшатся, что эта же участь ждет и их.

— Даром что мы агрогородок. Статус дали, а деньги вложить забыли. Только что школу отремонтировали, — говорят местные. — Ферму строят. А смысл, если сюда никто не поедет? От нас далеко и до железной дороги, и до трассы.

«Мы должны считать деньги — хотим этого или нет»

Все малокомплектные школы реорганизуют по мере необходимости, прокомментировала TUT.BY ситуацию заместитель председателя Кличевского райисполкома Галина Данилкина. В Долгом школу не закрывают, подчеркнула она, а ухудшения условий обучения и воспитания детей в связи с реорганизацией не будет.

— В школе есть классы с одним учащимся. На это, конечно, можно с разных сторон посмотреть. И одна из этих сторон — ребенок должен жить в социуме, общаться со сверстниками.

К решению подошли не спонтанно, говорит чиновница. Выделят автобус 2018 года выпуска, который будет возить детей и учителей на учебу и работу ежедневно. У детей есть варианты как по месту учебы — в белорусско- или русскоязычной школе, — так и по месту проживания: дома с ежедневным довозом в школу, в интернате в Долгом или в интернате в Кличеве.

— Мы понимаем, что учителям удобно через дорогу ходить на работу, детям — в школу. Но жизнь меняется, и мы вынуждены подстраиваться под условия. В конце концов, финансирование из бюджета идет на одного учащегося, и мы в него не укладываемся. Содержание одного ребенка в такой малокомплектной школе, как в Долгом, обходится более чем в 10 тыс. рублей в год. Даже с учетом довоза детей, их питания, проживания после реорганизации Долговского УПК экономия будет огромной, — говорит Галина Данилкина. — Мы должны считать деньги, хотим этого или нет.

Чиновники просчитали, что дорога до школы на автобусе даже в непогоду займет не более 45 минут, так что график учебы и отдыха детей не нарушится. В школе в Дмитриевке или в Кличеве дети будут ходить в кружки, секции по интересам, посещать дополнительные занятия по необходимости. А домой будут приезжать не позже 17.00. У учителей рабочий график также не изменится.

Галина Данилкина говорит, что школа в Долгом не первая и не последняя, которой необходима оптимизация. И, например, закрытие школы в поселке Гончанское также было болезненным.

Так что выбора у долговцев нет. С 1 сентября в Долговском учебно-педагогическом комплексе останутся 20 детей: шесть пойдут в детский сад, столько же — во второй класс начальной школы. По четыре человека будут учиться в первом и третьем классах. Если никто больше не уедет. Открытие четвертого класса не планируется — нет детей.