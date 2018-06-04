«Новая газета»: Явку на «выборах» Путина завысили в разы 4 4.06.2018, 16:21

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Наблюдатели рассказали о массовых фальсификациях на псевдовыборах.

Об этом сообщила «Новая газета» в понедельник, 4 июня, со ссылкой на активистов и наблюдателей, которые сравнили официальные данные по явке с количеством людей, опустивших бюллетени в урны на записях камер наблюдения.

По данным издания, проанализированы видеозаписи с десяти случайных участков в Чечене, Дагестане, Татарстане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В общей сложности на 50 участковых избирательных комиссиях (УИК) приписали более 31 тысячи человек.

В Карачаево-Черкесии на 10 участках расхождение по явке составило 3154 голоса, в Дагестане — 10935 голосов, Кабардино-Балкарии — 9848 голосов, Татарстане — 2074 голоса, это наименьший результат среди пяти исследованных регионов, Чечне — 5331 голос. «Ни одного чистого участка из 50 проверенных УИК мы не нашли», — написали авторы материала. Расследование будет продолжено.

По отчетам Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на выборах президента в 2018 году составила 67,5 процента. Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова назвали прошедшие выборы «самыми чистыми в истории».