Николай Статкевич: Освобождение требует солидарности 5 4.06.2018, 16:29

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Николай Статкевич

Лучшая защита преследуемых за правду и свободу - массовые акции протеста.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Освободить страну от больного властью «пересидента» можно только совместными усилиями значимой части общества при моральной поддержке большинства. Без солидарности освобождение невозможно. Если мы хотим перемен, то должны действовать совместно, поддерживая друг друга.

Крайне важно защищать тех, кто первым встал на протест против преступного клана, ведущего страну в пропасть. В нынешней ситуации лучшая защита преследуемых за правду и свободу - массовые акции в их защиту. Лучший ответ на превентивные аресты лидеров протеста - расширение протеста. Как это было в Армении.

Сейчас лидер профсоюза РЭП и член Рады БНК Геннадий Федынич и его соратник Игорь Комлик ждут суда по сфабрикованному обвинению. Им, много сделавшим для помощи людям, угрожает до 7 лет тюрьмы. Долг тех, за чьи права боролись профсоюзные лидеры, защитить их свободу.

Мы, коллеги Геннадия по Белорусскому Национальному Конгрессу, будем защищать своих товарищей. В ближайшее время Рада БНК примет необходимые для этого решения.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!»