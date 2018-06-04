«Газпром» начал массовое сокращение сотрудников в Европе 7 4.06.2018, 16:32

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Фото: РИА «Новости»

Попадающим под сокращение предлагают либо уволиться, либо переехать в РФ.

"Газпром" запустил программу массового сокращения численности персонала в своих зарубежных подразделениях, прежде всего в Европе.

В течение ближайшего года компания уволит половину сотрудников в немецкой Wingas - торгового дома, который изначально создавался в качестве совместного предприятия с концерном BASF, а в 2015-м году стал 100-процентной "дочкой" "Газпрома".

Всего в Wingas занято 443 человека, а в ближайшие полгода-год могут быть сокращены 200-250, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли. В прошлом году "Газпром" уволил треть сотрудников Gazprom Germania GmbH - около 100 человек из 264. В этом году группе Gazprom Germania будут сокращены еще 40-70 человек.

По данным Reuters, в общей сложности под сокращение попадут больше половины из 2 тысяч сотрудников трейдинговых и экспортных подразделений "Газпрома", расположенных в Лондоне, Париже, Сингапуре, а также в Германии и США.

Решение связано с общим для российских компаний трендом на сокращение своего присутствия на Западе, который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, объяснил агентству источник в "Газпроме".

"В России эту историю продадут как создание новых рабочих мест внутри страны", - добавил он.

Попадающим под сокращение предложат либо уволиться, либо переехать в Санкт-Петербург, рассказывал ранее РБК источник, близкий к российской газовой монополии.

Цель программы, которая была принята в начале, - максимально возможное сокращение численного состава в Европе - от Германии до Нидерландов, рассказал представитель "Газпром экспорта". Азиатские дочки, по его словам, реформа не затронет.

Самый крупный по численности зарубежный офис "Газпрома" работает в Лондоне. Он открылся в 2005 году, а некоторые его сотрудники пришли из французской Total и швейцарского трейдера Gunvor.

"Газпром", напомним, остается единственной крупной сырьевой госкорпорацией в РФ, на которую не распространяется санкционный режим - ни США, ни Евросоюза. В "черные списки" внесены многочисленные дочки "Газпрома", тогда как головной офис имеет возможность привлекать кредиты на Западе и размещать долговые ценные бумаги.

От этого финансирования зависит масштабная инвестпрограмма "Газпрома", включающая строительство трубопроводов - в обход Украины, в Турцию и Китай.

В 2018 году стройки будут стоить "Газпрому" 1,4 триллиона рублей - такую сумму правление компании заложило в бюджет, одобренный в ноябре прошлого года.

Из нее 412 млрд рублей - приходится на долг. Объем внешних займов "Газпрома" за год должен составить 7 млрд долларов и стать рекордным в истории компании.