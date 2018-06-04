Минские байкеры спасли из горящей машины латвийку с ребенком 6 4.06.2018, 16:39

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Авария произошла в 20 километрах от границы Литвы с Латвией.

Данила и Сергей из белорусского мотоклуба «Мамонты MCC» в пятницу ехали в Ригу на день рождения дружественного клуба. В 20 километрах от границы Литвы с Латвией они заметили последствия вот-вот произошедшего ДТП — купе Mercedes врезалось в кирпичное строение автобусной остановки и, вылетев в кювет, опрокинулся на бок. Из передней части шел дым. Мужчины поспешили на помощь — как оказалось, она действительно была нужна.

«На двух байках ехали я, Сергей и вторыми номерами — наши жены, — рассказал Onliner.by Данила. — Под литовско-латвийской границей увидели машину в дыму в кювете, а рядом — разбитую остановку. Все стало понятно: только что случилось.

Рядом были люди, но ни спасателей, ни скорых, ни полиции. Очевидцы ничего не делали, только фотографировали. Мы, не думая, — по тормозам и бегом ломанулись к машине. Пока оказались около нее, дым превратился в открытый огонь, горели топливные шланги на днище. Страшно, что рванет. Был ли кто в салоне, не видно. Поначалу пытались открыть багажник или люк, изо всех сил тянули — бесполезно».

«Голой рукой, даже без перчаток выбил автостекло — признаться, сам не знаю как, — продолжает байкер. — Увидел на переднем сиденье женщину и ребенка. Они просто сидели в обнимку и не знали, что делать.

А огонь уже всю переднюю часть „съел“. Позже, анализируя все произошедшее и слова матери, сказанные на ломаном русском, мы пришли к выводу, что она отвлеклась и выехала в бок. Мальчик был в автокресле (сиденье действительно было в салоне сзади), но ударом его выбросило вперед. После она его схватила и осматривала, нет ли серьезных травм. В этот момент „постучался“ я. Сначала вытянул парня, потом маму, отвели их к женам на скамейку».

«Потом возникла мысль, что в авто остались деньги, документы — могут понадобиться в больнице. Надо бы потушить пожар. В мотоциклах же нет огнетушителей, мы стали просить у других очевидцев, у проезжавших по трассе автомобилистов, — описывает развитие событий Данила. — Но те, что с телефонами, стояли, продолжали „ковырять в носу“, а никто из водителей огнетушитель или хотя бы бутылку с водой так и не дал.

От одного услышал: „Вода — в канаве“. В общем, за минут 10 сгорел Mercedes почти полностью. Когда приехали спасатели, тушить уже было практически нечего. Женщина с ребенком оказались из Латвии, говорили по-русски плоховато. Сказала спасибо — нам и хватит. В воскресенье возвращались в Минск, по пути заглянули в больницу, куда положили латвийку с ребенком. Нам сказали, к тому моменту их уже выписали».