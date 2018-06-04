Билл Браудер: Путин пытался меня похитить 4 4.06.2018, 16:48

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Билл Браудер

Фото: AFP

Основатель фонда Heritage Capital раскрыл подробности задержания в Мадриде.

"Утром в среду в Мадриде, вскоре после пробуждения, я увидел в дверях своего номера директора гостиницы и двух испанских полицейских", - пишет в своей статье в The Mail On Sunday, (перевод - inopressa.ru) финансист Билл Браудер.

"Когда я стоял там, не успев завязать галстук, один полицейский попросил у меня удостоверение личности и сказал на ломаном английском: "Вы под арестом". Когда я потребовал объяснить, почему, он сказал: "Интерпол, Россия". И тогда я понял, что меня отыскали Владимир Путин и его приятели. За этим последовали мытарства, которые, хоть и закончились благополучно, могли бы принять совершенно иной оборот: перелет в Москву, а там - на бронированном фургоне в российскую тюрьму, где, я абсолютно не сомневаюсь, меня бы убили", - пишет Браудер. Он полагает: его спасло то, что он успел написать в Twitter о том, что арестован.

По словам Браудера, вскоре он по-настоящему запаниковал, подумав: "А если эти люди - ненастоящие испанские полицейские?"

Он поясняет: "У меня были веские основания для паранойи. В России я объявлен в розыск из-за моей личной кампании против коррумпированного и жестокого режима Путина. В 2015 году я получил от американского правительства официальное уведомление о том, что российская сторона лелеяла план моей выдачи - план уволочь меня в Москву против моей воли".

Браудер сообщает, что в Мадриде полицейская машина, в которой его везли, "остановилась перед безликим офисным зданием, и один из полицейских сказал: "Кабинет доктора. У вас медицинский осмотр".

Я, все еще не будучи уверен в том, что это настоящие полицейские, отказался с ними сотрудничать и потребовал устроить мне разговор с моим адвокатом. Осознав, что я никуда не пойду без сопротивления, они позвонили в несколько мест, и спустя несколько минут мы направились в полицейский участок. Казалось, там все испытывают воодушевление, и переводчик пояснил, что полицейские звонят в штаб-квартиру Интерпола. Примерно через час ликование сдулось: Интерпол постановил, что российский ордер недействителен, так как он выдан по политическим мотивам и незаконен. Я вышел на свободу".

Браудер пишет, что приехал в Мадрид для встречи с испанским прокурором Хосе Гриндой. Целью было "обсуждение новых доказательств, которые касаются убийства Сергея Магнитского и связанного с этим отмывания денег в Испании". По мнению автора, момент для ареста в Испании был выбран неслучайно.

"Британия слишком долго сидела на игле грязных русских денег. Теперь ей необходимо избавиться от зависимости. На деле мой арест означает, что "Закон Магнитского" работает. И теперь Британия должна проявить смелость, скопировать санкции США против олигархов - это самая болезненная отповедь России с тех пор, как Путин пришел к власти", - пишет он.