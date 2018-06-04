БАТЭ: Багу в клубе рассматривают как полноценного главного тренера 1 4.06.2018, 16:52

Алексей Бага

Фото: fcbate.by

Борисовский клуб определился с позицией рулевого.

Пресс-служба БАТЭ сообщила, что на Алексея Багу в клубе рассчитывают не как на временного рулевого, а как на специалиста, способного задержаться на посту главного тренера.

Несмотря на приставку "и.о.", Алексея Багу в клубе рассматривают как полноценного главного тренера. Все остальное — это внутренняя кухня клуба. Агенты могут успокоиться уже сейчас. В этом вопросе клуб разберется без помощи извне, — заявили tut.by в пресс-службе борисовчан.

Напомним, 3 июня БАТЭ объявил о расторжении контракта с главным тренером Олегом Дулубом "в связи с отрицательными результатами в последних матчах, а именно поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх чемпионата Беларуси с "Ислочью" и "Городеей", а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков".