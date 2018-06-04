«Происходящее в Грузии обязательно коснется всех стран с авторитарными режимами» 3 4.06.2018, 17:00

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В Тбилиси пятый день проходят массовые протесты.

В Тбилиси с 31 мая продолжаются массовые протесты, вызванные судебным решением по делу об убийстве двух подростковв декабре 2017-го. Их инициировал отец одного из убитых, 16-летнего Давида Саралидзе.

Как сообщает «Настоящее время», ученики 51-й тбилисской школы 16-летние Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили погибли от ножевых ранений во время групповой разборки в центре Тбилиси, пишет gazetaby.com.

Фото: Общественное телевидение Грузии

По версии следствия, между группой подростков произошел спор сначала в стенах школы. В драку конфликт перерос уже на улице. Одному из школьников нанесли более 10 ножевых ранений.

Фото: dw.com

В качестве подозреваемых оказались двое несовершеннолетних. Прокуратура обвиняла обоих в групповом убийстве Саралидзе, а одного из них — в убийстве Дадунашвили.

31 мая тбилисский суд признал одного из подозреваемых виновным в умышленном убийстве Дадунашвили. Второму обвиняемому в этом деле суд переквалифицировал вину, признав его виновным не в убийстве, а в попытке умышленного убийства. Обоих признали невиновными в групповом убийстве Давида Саралидзе.

Отец 16-летнего Давида Заза Саралидзе заявил, что прокуратура вела расследование необъективно. По его версии, ранения его сыну нанесли по меньшей мере четыре человека.

Фото: Общественное телевидение Грузии

Отец погибшего школьника уверен, что прокуратура покрывает убийц и причастных к делу, в том числе и бывшего сотрудника прокуратуры Мирзу Субелиани, отца одного из школьников, который, по версии прокуратуры, проходит в деле в качестве свидетеля.

Сразу после объявления судебного решения Заза Саралидзе инициировал акцию протеста с требованием отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе.

— Убийцы моего сына не наказаны! Кто убийцы моего сына? Всю Грузию прошу поддержать меня! — обратился к журналистам после приговора отец Давида Саралидзе.

Фото: Reuters

В результате прокурор написал заявление об отставке. Но протесты после этого не прекратились. Вечером 31 мая они направились к зданию парламента, прозвучали требования об отставке премьер-министра Георгия Квирикашвили. Попытка чиновника выйти к протестующим закончилась неудачно: толпа освистала его, в премьера полетели бутылки.

Тем не менее, премьер-министр направил в МВД дело об убийстве подростков для повторного расследования и поручил курировать его лично главе ведомства.

— Как только я пойму, что моя отставка поможет стране или разрядит ситуацию, я не буду думать ни минуты. Сегодня такой ситуации нет. Повторяю, для меня главное, чтобы мы дали ответы на вопросы общественности и была сохранена стабильность, — заявил Георгий Квирикашвили.

2 июня акцию протеста поддержали оппозиционные силы Грузии — «Единое национальное движение», «Новая Грузия», Национально-демократическая партия, Лейбористкая партия и движение «Государство для народа». Участники протестов перекыли проспект Руставели.

Акции предшествовали переговоры в офисе «лейбористов». По его итогам политики заявили, что смена власти станет основным требованием акции. Оппозиция заявила о намерении ежедневно проводить в Тбилиси акции до тех пор, пока все требования не будут выполнены.

Альтернативная акция

Фото: Общественное телевидение Грузии

В столице Грузи также прошла альтернативная акция протеста, сообщает Newsgeorgia.ge. Ее участники собрались под лозунгом «Восстановим справедливость без политики». Представители ультра-ортодоксальной общественной организацией «Союз православных родителей», а также другие участники акции призвали Зазу Саралидзе отмежеваться от бывшей правящей партии «Единое национальное движение», с которой они находятся в конфронтации.

В ответ отец погибшего заявил, что сам попросил о помощи все политические партии, и что для него не имеет никакого значения, о какой политической силе идет речь:

— Я увидел, что друзья моего сына стоят здесь. Я всегда буду стоять там, где стоят друзья моего ребенка. Никто не сможет ввести меня в заблуждение. Я использую все средства для того, чтобы разрушить эту систему и восстановить справедливость.

Ганапольский: «Видимо, это будет захватывать все новые страны и это нельзя предотвратить»

Фото: novostivmire.com

Российско-украинский журналист Матвей Ганапольский увидел в грузинских событиях знак для стран с авторитарными режимами. Об этом он написал в блоге на «Эхо Москвы». Приведем фрагмент комментария:

— Обратим внимание на эти слова: «разрушить систему». Тут интересный вопрос — а какую систему, что за система? Разрушить парламентскую ветвь власти, разрушить правительство, то есть, исполнительную ветвь власти? Нет, наверное, дело не в этом. К тому же набирает популярность оппозиция — это бывшая партия Саакашвили.

Но опять же, не в этом суть. Отец убитого подростка сказал «разрушить систему». Люди стоят и хотят смены власти. Просто хотят, чтобы те, кто сейчас у власти, чтобы они ушли. То есть, я подчеркнул бы в этой ситуации, что мы после Армении видим новый пример, когда вроде бы из-за малосущественного повода, — конечно, я имею в виду не смерть подростков, а просто некий факт, — не обращая внимания на уже сделанные отставки, народ стоит на площади и требует ухода всей власти.

А ведь это странно, не так ли? Ибо вроде бы виновные в данном происшествии уже поплатились своими должностями. Но оказывается, мы забыли, что начался этот процесс с так называемой «арабской весны» — помните, сразу несколькими арабскими странами прокатилась волна просто бунта молодежи против стариков у власти. Даже не стариков, — скажем так, — по возрасту, а традиционной старческой политики.

Пашинян в Армении тоже не пацан, но он предложил полную перезагрузку власти в Армении. Думаю, и в Грузии возникает что-то такое подобное.

Оно, конечно, сейчас выглядит местечковым и иррациональным по задаче, но заметна общая тенденция: народ собирается по какому-то факту, а потом все переходит к общей смене власти в стране. Ну, по лозунгам, — скажем так, — призыв к общей смене власти.

Видимо, это будет захватывать все новые страны и это нельзя предотвратить, ибо никакая власть не может предугадать, из-за чего это вспыхнет. А силой душить это не получится, ибо выйдет еще больше народа.

Сейчас нужно, на мой взгляд, наблюдать за Грузией, но это обязательно коснется всех стран с авторитарными режимами — видимо, новое поколение не терпит нынешней системы власти, а им только дай повод.