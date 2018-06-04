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Профсоюз РЭП помог прорабу с БелАЭС отсудить деньги у строительной компании

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  • 4.06.2018, 17:15
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Фото: dpa

Прораба уволили из-за желания качественно выполнять свою работу.

Суд Советского района Гомеля 4 июня вынес решение по гражданскому делу о взыскании денег с предприятия «Гомельпромстрой». В пользу уволенного в феврале 2018 года прораба Сергея Роговцева суд взыскал с предприятия деньги за просрочку окончательного расчета и вернул бывшему прорабу удержанные с него средства за нанесение ущерба, сообщает svaboda.org.

Роговцев с 2013 года работал на строительстве Белорусской АЭС в Островце. По словам бывшего прораба, перед увольнением он имел конфликт с руководством, которому пытался донести информацию о некачественно выполненной работе на строительстве.

«Но реакция на мои слова была неадекватная - с возможными нарушениями не стали разбираться, а пошли другим путем - уволили меня», - объяснил бывший сотрудник «Гомельпромстроя». Он подал гражданский иск в суд, чтобы взыскать с предприятия заработанные деньги.

Почему прораб пошел в суд

В заявлении в суд Сергей Роговцев перечислил свои финансовые претензии к бывшему нанимателю - филиалу строительного управления-139 открытого акционерного общества «Гомельпромстрой». Это взыскание среднего заработка за задержку выплаты окончательного расчета при увольнении, среднего заработка за фактическую работу во время трудовых отпусков и в период между вахтами, удержанных суммы в счет возмещения вреда, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обязанностей.

В суде интересы бывшего прораба представлял правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Прораба, который работал как производитель работ, уволили 28 февраля 2018 года по п.5 статьи 35 Трудового кодекса - в связи с отказом продолжать работу с изменениями ее условий. Изменения - это уменьшение зарплаты.

Согласно законодательству, окончательный расчет должен быть в день увольнения. Но деньги Сергей Роговцев получил только через месяц.

«В суде наниматель объяснял, что задержка была связана с финансовыми трудностями на предприятии, и можно с уважением отнестись к таким вещам. Тем не менее, Трудовой кодекс предусматривает за это санкции, и мы просим взыскать деньги с ответчиков», - пояснил Леонид Судаленко.

Он в суде поддержал и остальные требования бывшего сотрудника «Гомельпромстроя», касающиеся компенсации за работу во время отдыха и в период между вахтами. Прораб как минимум два дня по возвращении из 15-дневной вахты в Островце тратил на составление материальных отчетов. Но на зарплату эта работа не влияла.

Сергей Роговцев в течение работы на Белорусской АЭС юридически был в отпуске, но фактически продолжал работать на стройке.

«Просило руководство. Надо было выполнять план, объемы работы увеличивались, поэтому я соглашался работать и в отпуск», - отметил бывший прораб.

При увольнении с него взыскали «компенсацию недостатка» в размере трех средних зарплат, хотя Трудовой кодекс позволяет взимать только один средний заработок. Остальные претензии наниматель должен решать через суд.

Всего с «Гомельпромстроя» Сергей Роговцев просил взыскать 11963,84 рублей.

«Гомельпромстрой» требования признал, но не все

Дело рассматривал судья Анатолий Капустин. Представители «Гомельпромстрой» в суде иск признали только в части просрочки окончательного расчета, но не согласились с суммой. Денежные претензии, касающиеся работы в период отпусков и между вахтами, ответчики не признали. По их словам, за отпуска прораб получал и оплату, и компенсацию, а при несогласии с таким положением вещей должен был в 3-месячный период обратиться в комиссию по трудовым спорам или суд.

Начальник юридической службы «Гомельпромстрой» Ирина Романюк доказывала в суде, что материальные отчеты прораб мог бы сделать и в период вахты, на Островецкой АЭС. Но сдавать отчеты надо было в Гомеле, по электронной почте присылать материалы Сергей Роговцев не мог - на объекте запрещено пользоваться телефонами с видео- и фото фиксацией, а также интернетом. Бегать в здание за полтора километра, где возможно воспользоваться интернетом и бросать стройку не было приемлемо для исполнителя работы, тем более если у него в подчинении были 50 человек. Тем более отчеты нужно было сдавать после вахты, а не в ее время.

Из-за аврала к приезду Лукашенко с АЭС случайно вывезли опалубку - прораб получил уголовное дело

На заседании 1 июня Ирина Романюк попросила приложить к материалам дела справку, что в 2016 году в отношении Сергея Роговцева Островецком отделом СК возбуждалось уголовное дело за кражу. Но начальник юридической службы не сказала, что дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Причину возбуждения уголовного дела бывший прораб объяснил временным исчезновением опалубки, которую тут же и вернули.

«В 2015 году приезжал на стройку Лукашенко. Конечно, там был аврал, все убирали. Мои ребята ошиблись, схватили и вывезли чужую опалубку. Но ее тут же вернули. Тем не менее, дело возбудили, потом закрыли», - рассказал бывший прораб.

На суде он заметил, что опалубки, как и снаряжение, исчезали на стройке часто - их «таскали» строительные тресты друг у друга. «Я просил несколько раз наше руководство провести полную инвентаризацию, чтобы знать - что у нас есть, и чего нет. Я заявлял, что и опалубка, и инструмент крадутся. Руководство отказалось провести полную инвентаризацию, на всех объектах. Сейчас на меня хотят повесить опалубку, недостачу которой обнаружили при инвентаризации при моем увольнении », - добавил бывший сотрудник «Гомельпромстроя».

На суде Сергей Роговцев подчеркнул, что при передаче вахты не был прописан механизм - кому именно он должен сдать материальные ценности, кто за них будет отвечать.

Суд удовлетворил требования бывшего прораба частично - постановил выплатить ему компенсацию за задержку окончательного расчета при увольнении - более 1100 рублей, и вернуть бывшему прорабу 1300 рублей, которые у него удержали за элементы опалубки.


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