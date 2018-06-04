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Чего боятся в Кремле

  • Константин Боровой
  • 4.06.2018, 17:27
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Константин Боровой

Россия занимается в Сирии очевидными политическими и военными провокациями.

Иран и ливанская группировка "Хезболла", как сообщили СМИ, приняли решение о выводе войск с Юга Сирии, у границы с Израилем. Официальный Тегеран отрицает эту информацию. Ранее Москва подчеркнула, что все несирийские силы, которые находятся с сирийской стороны границы, должны покинуть эти территории. Легко догадаться, что имелись в виду как раз иранские и ливанские военные.

О значении таких событий и том, как они показывают страх президента РФ Владимира Путина насчет выживания кремлевского режима, "Апострофу" рассказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Исходя из тактических соображений и в результате реального положения вещей, когда иранские вооружения и базы просто уничтожаются на территории Сирии, решение Ирана вывести войска – вынужденное. Иран, безусловно, конкурирует с другими силами за мировое господство, но это перестало быть возможным. И я думаю, что Иран, который всегда называл Соединенные Штаты "большим сатаной", а Россию – "малым сатаной", убедился, что Россия не готова собой жертвовать ради его гегемонистских устремлений.

Отсюда разумное решение убрать из Сирии свои щупальца, потому что их довольно эффективно обрубают. Иран именно в связи со своей агрессивной политикой, поддержкой террористических группировок уже стал опасен и для России. Поэтому Иран считается с реальностью, а Россия в данном случае тоже принимает реальность, потому что поддержка Ирана означает конфликт с Израилем, с США и с Западом вообще.

В ситуации, когда Соединенные Штаты планируют возобновить эмбарго, сотрудничество с Ираном становится просто опасным для России.

Россия занимается в Сирии очевидными политическими и военными провокациями, но их уровень сдерживается очень последовательной позицией США и Запада вообще. То есть для Путина продолжение поддержки Ирана – это путь уже не к усилению санкций, а к эмбарго. Я думаю, он это понимает и опасается такого развития событий. Потому что в момент, когда начнут действовать соглашения по эмбарго в отношении России, уже никакие пропагандистские кампании, никакие взятки европейским и американским чиновникам не помогут: придется убираться из Сирии и на самом деле из мировой политики.

Думаю, заигрывание с Ираном Путин считает опасным для себя, для выживания нынешнего кремлевского режима. Путин не готов отказаться от сотрудничества с [президентом Сирии Башаром] Асадом, но это, я думаю, временное положение, и Путин быстро осознает, что надо прекращать поддержку этого режима.

Вероятность, что Иран умерит свои имперские амбиции в Сирии, очень высока. В момент, когда помощь России прекращается, когда системы противоракетной и противовоздушной обороны не будут поставляться Ирану, ему будет делать нечего в Сирии. Похоже, этим решением Иран хочет сохранить лицо и сохранить режим аятолл.


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