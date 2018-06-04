За последние 20 лет белорусы стали расходовать в полтора раза меньше воды 10 4.06.2018, 17:30

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Это среднеевропейский показатель.

За последние 20 лет белорусы стали меньше расходовать воды. Так, если раньше на одного человека в сутки приходилось 214 литров, то теперь — 137. Это среднеевропейский показатель, пишет tut.by.

Объем добычи воды сократился на 20 процентов. Экономия за счет оборотного и повторного использования составила 93 процента. В промышленности, говорят специалисты, это случилось из-за внедрения научно обоснованных технологий.

— Бережнее относиться к воде стали и люди, — сказал Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды. — Это происходит за счет новых технологий — фотоэлементов, бачков с дозированием, стиральных и посудомоечных машин.

Еще одна важная причина экономии — счетчики в домах и квартирах.

— Счетчики установили уже практически по всей стране, — отмечает министр. — Если пять-десять лет назад они были у единиц, то сейчас это обязательное условие, или тариф резко различается.

Однако, отметил Андрей Худык, наш показатель потребления воды сейчас среднеевропейский, а значит, есть к чему стремиться.

— Есть страны, где на человека в день приходится ниже 137 литров, — подчеркнул Андрей Худык. — Например, Швеция, Швейцария, где показатель 80 литров в сутки на душу населения.