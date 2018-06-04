Милиция Заславля начала вызывать участников акции «Островецкий шлях» 1 4.06.2018, 17:36

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Власти препятствуют распространению правды о БелАЭС.

Участников акции «Островецкий шлях» против строительства Белорусского АЭС, которая прошла 26 мая в Заславле, вызывают в местное отделение милиции. Известно, что повестки для составления протоколов об административном правонарушении получили Вячеслав Сивчик, Игорь Ляльков, Иван Логвинович. Их обвиняют в организации и участии в несанкционированном массовом мероприятии по ст. 23.34 КоАП, сообщает ПЦ «Весна».

В социальных сетях сообщается, что на 5 июня в Заславский отдел милиции Минского РОВД вызывают жителя Молодечно Ивана Логвиновича и жителя Минска Игоря Лялькова.

Напомним, 26 мая в Заславле под Минском прошла акция «Островецкий шлях» против строительства Белорусского АЭС, в которой принимали участие полтора десятка человек, среди которых активисты партии «Зеленые» и БХД, жители Заславля, Молодечно, Радошковичей.

Причем, Минский райисполком не разрешил заявителям организовать митинг и тогда они приняли решение провести экскурсию по городу и круглый стол для обсуждения проблемы, а также сбор подписей против строительства Островецкой АЭС.

Организаторы заявили, что подобные акции планируется проводить ежемесячно в разных городах Беларуси.