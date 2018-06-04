Министр финансов Японии отказался от годовой зарплаты 1 4.06.2018, 17:44

Таро Асо зарабатывает около $274 тысяч в год.

Министр финансов Японии Таро Асо пообещал вернуть свою зарплату за прошлый год в ответ на коррупционный скандал в министерстве, пишет "Настоящее время".

В 2016 году сотрудники ведомства подделали сотни страниц документов о продаже государственной земли школе, которую связывали с женой премьер-министра Синдзо Абэ.

"Я добровольно возвращаю 12-месячную зарплату министра, так как эта проблема повлияла на общественное доверие к Министерству финансов и администрации в целом", – сказал Асо.

Он добавил, что не собирается уходить в отставку.

Согласно агентству AFP, министр финансов зарабатывает около $274 тысяч в год.

По словам Асо, после внутренней проверки министерство наказало около 20 чиновников. Некоторым сократили зарплаты, другим были вынесены выговоры.

Нобухиса Сагава, глава отдела, которого считают ключевой фигурой в подделке документов, ушел со своего поста в марте. Ему также сократили пенсию.

Сагава заявлял, что никто из офиса премьер-министра не давал указ о фальсификации бумаг. Министр Асо также заявил, что ни премьер-министр, ни его жена не связаны с коррупционным