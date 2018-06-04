Директор ФК «Барановичи» объяснил выпас верблюдов на стадионе 1 4.06.2018, 17:56

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Фото: intex-press.by

Вместо тренирующихся футболистов на стадионе паслись верблюды цирка-шапито.

С вопросом о том, почему экзотические животные находятся на поле, "Наш край" обратился к директору футбольного клуба “Барановичи” Михаилу Шолохову. Вот что он сказал:

– Цирк-шапито разместился на территории стадиона, заплатил за аренду. Мы не ожидали, что с цирком приедет большое количество крупных животных: ламы, верблюды, яки. Пришлось экстренно готовить загоны для них. В это время верблюдов разместили на запасном футбольном поле. Они находились там непродолжительное время, пока шло оборудование загонов.

Михаил Шолохов заверил, что верблюды не нанесли ущерб полю.

Сейчас все животные цирка находятся в специальных загонах.