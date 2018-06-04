Трамп: 500 дней президентства 2 4.06.2018, 18:07

Дональд Трамп

К своему 17-му месяцу в Белом доме Дональд Трамп по-прежнему остается противоречивой фигурой в США.

Президент США Дональд Трамп по случаю 500-го дня пребывания в должности заявил, что, «по мнению многих», он достиг больше, чем любой другой американский президент, пишет «Голос Америки».

В числе своих достижений Трамп назвал проведенную в прошлом году налоговую реформу, развитие вооруженных сил, снижение преступности и сокращение нелегальной иммиграции, укрепление границ и рост экономики.

This is my 500th. Day in Office and we have accomplished a lot - many believe more than any President in his first 500 days. Massive Tax & Regulation Cuts, Military & Vets, Lower Crime & Illegal Immigration, Stronger Borders, Judgeships, Best Economy & Jobs EVER, and much more... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2018 г.

К своему 17-му месяцу в Белом доме Трамп по-прежнему остается противоречивой фигурой в США: по данным различных опросов, избиратели неодобрительно оценивают его работу с показателем 52,8 процента против 44,4. Президентство Трампа омрачает и продолжающееся уже больше года расследование связей его предвыборного штаба с Москвой и возможного воспрепятствования правосудию (расследованием руководит спецпрокурор Роберт Мюллер). Сам Трамп неоднократно отвергал эти обвинения.

В одном из последних постов в «Твиттере» он написал: «Как заявляют многочисленные эксперты в юридической сфере, у меня есть полное право помиловать самого себя, но с чего мне это делать, если я не сделал ничего плохого?»

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2018 г.

Ставший политиком строительный магнат по-прежнему популярен среди избирателей-республиканцев, благодаря поддержке которых он стал 45-м президентом США. При этом, как показывают опросы, независимые избиратели и особенно демократы продолжают неодобрительно оценивать президента.

После продолжительной законодательной битвы в контролируемом республиканцами Конгрессе Трампу удалось провести налоговую реформу без единого голоса демократов. Однако его попытки отменить проведенную Бараком Обамой реформу здравоохранения закончились неудачей, хотя ряд положений закона был отменен путем административных мер.

Оценивая свои первые 500 дней в роли президента, Трамп отметил, что ему почти удалось отменить закон, «если бы не один человек». Очевидно, это замечание адресовано сенатору-республиканцу Джону Маккейну, который нередко критикует президента.

Трамп напомнил, что ему все же удалось добиться отмены требования об обязательном медицинском страховании, а также заявил, что «цены на лекарства снижаются», и что он подписал закон, дающий смертельно больным пациентам право попробовать экспериментальные препараты, еще не прошедшие процедуру регистрации.

....We had Repeal & Replace done (and the saving to our country of one trillion dollars) except for one person, but it is getting done anyway. Individual Mandate is gone and great, less expensive plans will be announced this month. Drug prices coming down & Right to Try! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2018 г.

Трампу удалось провести через Сенат выбранную им кандидатуру судьи Верховного суда консерватора Нила Горсача, а также несколько судей-консерваторов в суды низшей инстанции, что может повлиять на судебные решения на десятки лет вперед, даже после окончания президентства Трампа. Он уже выразил намерение баллотироваться на следующих выборах в 2020 году.

Администрация также приняла ряд мер по смягчению ограничений для банков, энергетических компаний, коммерческих учебных заведений и других корпоративных структур.