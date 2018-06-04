«Тапас» начал продажу коттеджей у заказника «Лебяжий» 5 4.06.2018, 18:22

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Дома продаются за миллион долларов и дороже.

В 2014 году правитель выделил группе компаний «Тапас» землю возле заказника «Лебяжий» под строительство многофункционального комплекса «Олимпик-Парк». Застройщик с проблемами расселил жителей частных домов, история с женщиной на кране прогремела на всю страну. Скандал утих, проект подкорректировали, построили и достраивают первые многоэтажки, оградившие будущую элитную недвижимость от дороги. А недавно эти элитные дома и дуплексы появились в продаже с ценником от 400 тысяч долларов до 1 миллиона 350 тысяч долларов, передает tut.by.

Рендер «Тапаса», на котором только один ряд коттеджей, детская площадка, поле для мини-футбола и теннисные корты

На последних рендерах «Тапаса» ни кортов, ни детской площадки, зато появились еще 6 коттеджей второй линией

Всего выставлено на продажу 6 дуплексов (коттеджей на две семьи) и 12 коттеджей. Площадь у всех квартир в дуплексах — 280 квадратных метров, хотят за них от 400 тысяч долларов до 500 тысяч. Дешевле те, что примыкают к землям, на которых сейчас рынок «Поле чудес», дороже — те, что ближе к коттеджам.

Рендер с сайта застройщика

Коттеджи расположатся ближе к пруду Лебяжий. К каждому будет прилагаться по 14 соток. Те, что ближе к пруду, предлагаются по 1 миллиону 350 тысяч, те, что ближе к многоквартирным домам, — по 880 тысяч.

Впрочем, цены — это желания застройщика, и они обсуждаемы. Напомним, за похожие коттеджи у Национальной библиотеки «Тапас» хотел примерно столько же. Однако беспристрастное Национальное кадастровое агентство констатировало: в 2016—2017 годах не зафиксировано ни одной сделки с домами по цене в миллион. Самым дорогим из проданных в 2017 году оказался тапасовский коттедж за 900 тысяч долларов.