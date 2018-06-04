КС Молдовы признал правомерным закон о борьбе с российской пропагандой 1 4.06.2018, 18:23

Конституционный суд Молдовы отклонил запрос Додона.

Конституционный суд Молдовы на заседании отклонил запрос президента страны Игоря Додона и признал конституционным закон о запрете на трансляцию российских новостных передач. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Realitatea.

«Необходимость внесения поправок в кодекс возникла из-за потребности наложить определенные ограничения на трансляции зарубежных информационно-аналитических передач, при производстве которых не учитываются международные стандарты, как это предусмотрено Европейской конвенцией», — отметили представители правительства.

В начале декабря 2017 года парламент Молдовы принял законопроект о борьбе с «иностранной пропагандой». Его отклонил президент страны Игорь Додон. После этого в конце декабря закон приняли повторно. 4 января президент попросил Конституционный суд проверить законность принятых поправок, поскольку, по его мнению, они противоречили принципам демократии.

2 января полномочия Игоря Додона были приостановлены после того, как он дважды отклонил предложенные премьер-министром республики кандидатуры в правительство. Временно исполняющий обязанности президента Андриан Канду подписал указ об утверждении закона о запрете пропаганды, который запрещал транслировать российские новостные и информационно-аналитические программы.