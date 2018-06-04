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Владелец ресторана «Поедем, поедим» платит за гектар земли возле Куропат менее $120 в месяц

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  • 4.06.2018, 18:29
  • 1,262
Фото: «Радыё Свабода»

Минрайисполком отдал землю возле Куропат в аренду юридическому лицу вплоть до 2106 года.

Ресторан «Поедем, поедим», который должен был открыться возле Куропат еще 1 июня, до сих пор не работает. Общественные активисты продолжают бессрочный протест под оградой здания.

Рестораном владеет СООО «БелРестИнвест». Капитал какой еще страны был вложен в бизнес, неизвестно.

Как установила «Наша Нива», Минрайисполком отдал землю возле Куропат в аренду указанному юридическому лицу вплоть до 2106 года.

Общая территория — 1,2 гектара.

«БелРестИнвест» платит за землю всего по $1400 в год. Таким образом, бюджет получает за отведенную под ресторан землю вблизи Куропат менее чем по $120 в месяц.


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