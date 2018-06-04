Контракт Путина с олигархами под угрозой 1 Александр Гольц, «Новое время»

4.06.2018, 18:41

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Александр Гольц

Похоже, разудалому Дональду Трампу удалось то, что не удавалось предшественникам.

А именно: по крайней мере, поставить под вопрос то, что ранее именовалось контрактом Владимира и так называемых «олигархов». Собственно говоря, это одно из главных неписанных соглашений президента с разными сословиями России. Главное было заключено с подведомственным народом. Он, народ, реализовал свою советскую мечту об убогом изобилии (джинсы, двухкассетник, колбаса) в обмен на вечное присутствие Путина в Кремле.

Экономическая база этого контракта основывалась на другом соглашении – между Кремлем и крупнейшими отечественными бизнесменами. Путин разрешал олигархам пользоваться своими состояниями в обмен на то, что они по первому требованию предоставляли свои капиталы в распоряжение российской власти, а также в принципе отказывались от попыток влиять на власть.

В конечном счете, именно на эти деньги и существует авторитарный режим в России. Именно они кормят силовые структуры, обеспечивают подъем страны с колен, перевооружение армии, аннексию Крыма и секретную войну на Донбассе. А заодно, на оставшиеся крохи, наполняют холодильники подведомственных граждан. А российские магнаты взамен покупали дворцы и яхты за границей, их жены и дети могли тратить миллионы на Пятой авеню и Бонд-стрит. До недавнего времени все это обеспечивало пресловутую стабильность.

Но в этой схеме, как теперь очевидно, было слабое звено — пресловутая заграница. То блаженное место, где российский олигархат мог радоваться жизни, держать вывезенные из страны деньги, обеспечивать их сохранность за счет британской или швейцарской судебной системы. До поры до времени казалось: Вашингтон, Лондон, Париж и Берн будут тихо радоваться, что наворованное в России складируется в их банках. Однако новая «холодная война», к которой привели путинские эскапады, стала диктовать свои законы. В какой-то момент западным государствам стало совершенно невозможно обеспечивать экономическое функционирование режима, глава которого с упоением рассказывает о разработке все новых типов ядерного оружия, нацеленного на эти же страны. Все началось с американских санкций против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Санкции, если и не разрушили две крупнейшие финансово-промышленные империи, но нанесли им существенный ущерб.

Затем к делу подключились британцы, явно возмущенные тем, что россияне, мягко говоря, злоупотребляют гостеприимством Альбиона. Они вдруг не дали бизнес-визу почетному британцу и владельцу клуба «Челси» Роману Абрамовичу. А потом выяснилось совсем страшное. Английское Национальное агентство по борьбе с преступностью затеяло расследование в отношении 120–140 человек, большая часть из которых россияне или как-то связаны с Россией, сообщила The Times. Дело в том, что с февраля этого года вступил в действие закон о борьбе с криминальными финансами, согласно которому британские правоохранители получили право направлять запросы о «неясном происхождении состояния», хранящегося в банках этой страны. Если владельцы счетов не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих 50 тысяч фунтов, британские власти смогут заморозить их активы.

При этом, если речь идет о российских капиталах, то слова «неясное происхождение» не более, чем эвфемизм, прикрывающий элементарное воровство: от памятных залоговых аукционов (когда ушлые ребята приобретали ценнейшие госактивы на государственные же деньги) до извлечения незаконных доходов из путинских проектов: олимпийских объектов в Сочи и космодрома «Восточный». Британским следователям не составит уж очень большого труда это выяснить. При наличии достаточной политической воли (а попытка отравления Скрипалей ее явным образом оживила) активы всех этих усмановых–абрамовичей будут заморожены. Дело не в том, что жены-дети отечественных олигархов потеряют возможность демонстрировать купленные бриллианты и поучать россиян через Фейсбук, как нужно жить.

С арестом российских капиталов в Британии становится все более реальной экономическая изоляция России. Вывоз капитала жизненно важен для функционирования существующей экономической модели. Ведь она, грубо говоря, сводится к тому, что страна продает нефть, газ и металлы, а взамен покупает телевизоры, автомобили, смартфоны и все остальное нужное для жизни. Для этой схемы принципиально важно, чтобы деньги, предназначенные для такого взаимообмена, были бы в безопасности (и на них не могли бы наложить лапу российские правоохранители). Гарантировать это состояние могут только зарубежные активы. И вот сейчас их грозят прикрыть. Дело не ограничивается только кознями британцев. По распоряжению Центрального банка Кипра финансовые учреждения этой страны начнут в ближайшее время закрывать счета офшорных компаний, дабы очиститься от серых денег из России. Таким образом, автаркия, о которой мечтал Сергей Глазьев, становится реальностью. Заграничных товаров будет все меньше. И советский рай (джинсы, колбаса и двухкассетник) исчезнет сам собой…

Александр Гольц, «Новое время»