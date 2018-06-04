Борис Желиба: Планы Семашко скорее из области пропаганды 3 4.06.2018, 19:01

Борис Желиба

На сколько Семашко забегает вперед с электромобилями.

Заместитель премьер-министра Владимир Семашко анонсировал планы по выпуску электромобилей:

— В планах стоит 40-70 тысяч автомобилей произвести и продать. По словам чиновника, подготовлен проект указа, предполагающего меры для увеличения продаж электромобилей:

— Думаю, в ближайшие дни он будет внесен в Администрацию правителя. Но надо еще создать инфраструктуру зарядных станций. Чтобы они располагались с интервалом не более 100 км.

Насколько реалистичны эти планы и готовы ли белорусы пересесть в электромобили? Об этом в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» рассказал доктор экономических наук Борис Желиба.

— Сейчас в совместной белорусско-китайском компании по производству автомобилей Geely идет освоение производственных мощностей. Они только разворачивают этот выпуск. И главная задача сейчас — продать эти десятки тысяч автомобилей. И тут, как говорится, вице-премьер забегает вперед с электромобилями. Наверное, он хочет стать вторым Илоном Маском, — отметил эксперт.

По мнению экономиста, на данный момент перед белорусским автомобилестроением стоят более прозаичные задачи:

— Во-первых, нужно достичь проектной мощности выпуска обычных автомобилей, а это около 60 тысяч авто в год. Второе —нужно эти автомобили продать, а российский рынок достаточно конкурентный. И если какой-то объем продаж там произведен, то не факт еще, что удастся в Россию сбыть большее количество автомобилей. И потом, сейчас осваивается одна из трех моделей, а нужно продавать и другие, в том числе более дешевые. Так что, нужно ставить более реалистичные задачи.

Саму идею выпуска нового вида автомобилей Борис Желиба приветствует, но с одной оговоркой:

— Никто не против, чтобы появились белорусско-китайские электромобили, чтобы создавалась сеть электростанций для их подзарядки. Но пока что эти планы скорее из области пропаганды, нежели из области реальных задач.

По мнению экономиста, готовность белорусов к новому виду транспорта является большим вопросом:

— Чтобы такие автомобили покупались, нужна разветвленная сеть зарядных станций. Вообще, для нас пока это непривычное явление. Известно, что это экологически чистый вид авто, но есть еще и определенные проблемы, связанные с относительно небольшим пробегом электромобилей. Думаю, что у нас покупатели будут относиться с недоверием к этому делу. Должны пройти годы, чтобы это массово вошло в нашу жизнь.