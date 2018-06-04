Трамп заявил, что «имеет право помиловать самого себя» 4.06.2018, 19:09

Президент США заявил, что у него есть «абсолютное право на помилование самого себя», но делать он этого не будет.

Президент США Дональд Трамп 4 июня заявил, что у него есть "абсолютное право на помилование самого себя" по итогам расследования возможного сговора между людьми его команды и Россией в ходе президентской кампании 2016 года, передает “Радио Свобода”.

Вместе с тем Трамп снова настаивал на своей невиновности. "Как заявили многочисленные юристы, у меня есть абсолютное право на помилование самого себя, но зачем мне это делать, когда я не сделал ничего плохого?" – написал Трамп в твиттере.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июня 2018 г.

Специальный прокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года расследует вопрос о том, вмешивалась ли Россия в избирательную кампанию и имели ли место какие-либо контакты между российскими официальными лицами и членами предвыборной команды Трампа, и препятствовал ли он правосудию. Ранее Трамп заявил, что назначение Мюллера стало нарушением Конституции США.

"Назначение специального прокурора полностью НЕКОНСТИТУЦИОННО! Несмотря на это, мы продолжаем играть в игру, потому что я, в отличие от демократов, ничего не совершил!" – написал Трамп в твиттере.

3 июня один из адвокатов президента США Руди Джулиани заявил, что президент, "вероятно", имеет право простить себя. Однако Джулиани предупредил, что такой жест будет иметь "жесткие" политические последствия.

В январе адвокаты Трампа утверждали в письме Мюллеру, что Трамп "может, если он пожелает, прекратить расследование или даже применить свою власть, чтобы помиловать самого себя, если он того пожелает". Трамп неоднократно отрицал какой-либо свой сговор с Россией, в то время как правительство РФ отрицало какое-либо вмешательство в американские выборы.