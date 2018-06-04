«Отдыхать в Крым едет гопота без денег, но с большими претензиями» 2 4.06.2018, 19:13

Почему Крым не спасет даже мост.

Пляжный сезон на Украине уже начался. Вода в море прогрелась до 20 градусов и некоторые отчаянные отдыхающие открыли сезон купания. Как рассказали курортники и местные жители, пока дешевле всего отдых на Азовском море, хотя и там он подорожал на 10-15%. А вот Одесса удивляет своими ценами на проживание. Хотя вполне можно найти дешевое жилье недалеко от Одессы, в Затоке, которую, кстати, облюбовали белорусы. А вот Крыму пока даже Керченский (Крымский) мост не помог, пишет «Обозреватель».

«К нам едет гопота»

Открытие Керченского моста пока не принесло облегчения крымчанам, которые сдают жилье. «Мост открыли только для легковушек, но уже километровые пробки на трассе до Симферополя. Новую дорогу-то не построили, так куда деваться? Я по Алуште не вижу, чтобы туристов прибавилось. Известный пансионат «Полет», судя по пляжу, заполнен на четверть. В частном секторе очень редкие отдыхающие. Россияне с деньгами к нам на полуостров не поедут, они полетят в Турцию или в Сочи, где инфраструктура и условия намного лучше. К нам едет гопота без денег, но с большими претензиями. Им кондиционер, отдельный санузел с душем, кухню подавай», — жалуется крымчанин Василий Черников.

По его словам, на ремонт нужны деньги, а в Крыму четыре года провальные сезоны. «Сейчас на набережной построили много частных гостиниц, видно, что люди вложили деньги. И многие из них выставлены на продажу. Видимо, так и не дождались своих туристов. Мне очень нравятся белорусы, они не такие наглые как россияне, но почему-то к нам они мало ездят. А украинцев почти нет», — отметил Черников.

Отдыхающие на полуострове не довольны высокими ценами на продукты. «Мост открыли, обещали, что теперь доставка товаров будет дешевле, но по ценам этого не ощущается», — рассказывает киевлянка, которая ездит в Ялту к родственникам. И приводит цены: картофель фри в кафе стоит 50 гривен (1 гривна = 2,39 рубля, — прим. ред.), бургер — 80 гривен, чебурек — 20-30 гривен, пицца — 145 гривен. Супы на набережной в кафе — от 30 до 50 гривен (щи, солянка, бульон, овощной суп), куриная котлета — 30 гривен, домашняя — 37 гривен, свинина по-французски — 60 гривен, котлета по-киевски — 60 гривен, плов с говядиной — 65 гривен, рагу с курицей — 50 гривен, телятина с овощами — 90 гривен, рис — 30 гривен, пюре — 35 гривен, салат 30-50 гривен, соки 25-35 гривен. Итого обед может обойтись 160-225 гривен.

Что касается продуктов на рынках, то в Крыму помидоры в разных городах стоят 30-50 гривен, огурцы 18- 22 гривен, молодой картофель 10,5-30 гривен, клубника 95-125 гривен, черешня 40-92 гривен, свинина 140-160 гривен, кабачки 11-17 гривен.

Цены на отдых в частном секторе пока прошлогодние. Например, в Алуште двухместная комната у хозяев с общей кухней и санузлом стоит 400-500 гривен за ночь. Место в комнате в квартире с хозяевами 300-350 гривен. Цены в гостевых домах (частные дома с ремонтами) 600-700 гривен за номер, в небольших гостиницах — 800-1000 гривен за номер, базы отдыха 100-200 гривен с человека. Разные цены в гостиницах, например номер в «Профессорском уголке» в Алуште 605 гривен за ночь, а в гостинице «Голден ризот» 2 тысячи 400 гривен.

В Евпатории номер в гостевом доме — 600-700 гривен, в частной гостинице — 800-1 тысяча 200 гривен, в санатории «Днепр» 1 тысяча 900 гривен за номер.

В Феодосии комната в частном доме стоит 400- 500 гривен на двоих, в частной гостинице номер 800-1 тысяча 200 гривен, на базе отдыха 500-700 гривен за ночь. А в Судаке в частном секторе можно поселиться за 200 гривен за ночь.

Затоку облюбовали белорусы

В Затоке уже начинается пляжный сезон. Первые отдыхающие даже пробуют искупаться в 20-градусном море. «Что будет с ценами на проживание — непонятно. Все ждут, как пойдет сезон. Это специфика наших курортов — тут невозможно ничего спрогнозировать. Все смотрят на клиента, цены мобильные, и никто ничего не держит на заявленном уровне, особенно в частном секторе. Вчера назвали одну цену, сегодня пришло на три туриста больше, и все — цену подняли. Нам хозяин оставил прошлогоднюю цену, но сказал «пока», то есть оставил для себя возможность поднять, если что», — рассказывает редактор онлайн журнала для профессионалов турбизнеса Turprofi.com.ua Валерия Овсяник, которая сейчас отдыхает в Затоке.

Цены на начало июня в частном секторе от 100 до 500 гривен с человека за ночь. В приличных отелях на первой линии от 1 тысяча 900 гривен на двоих за ночь. Апартаменты на две комнаты с кухней стоят 3 тысячи гривен за ночь. В более скромных гостиницах и базах отдыха ночь в номере стоит 400 — 1 тысяча гривен, 2-комнатные апартаменты с кухней — 1 тысяча 200-1 тысяча 600 гривен.

Сейчас в Затоке из иностранцев отдыхают молдоване и белорусы, россиян тут нет. «В Белоруссии все стены заклеены рекламой Затоки. Операторы их сюда автобусами возят, есть автомобили с белорусскими номерами. Белорусы сами говорят, Затока — это наш Крым. В Крым им сейчас добираться очень неудобно, через Россию», — говорит Овсяник.

Что касается цен, то клубника тут уже по 22 гривен, черешня по 30 гривен. Кабачки — 15 гривен, репчатый лук — 5 гривен, литр молока — 34 гривен, домашняя корейка — 160 гривен. Цены в кафе: порция блинчиков с творогом — 35 гривен, голубцы — 80 гривен, плов — 32 гривен, картофельное пюре — 35 гривен, борщ — 28 гривен, солянка — 40 гривен, салат — 30 гривен, котлета — 30 гривен, сок — 15-20 гривенстаканчик. Итого обед может обойтись в 100-160 гривенна человека.

В Одессе цены кусаются

В Одессе уже появилась первая молдавская вишня. «На Привозе ее продают по 25 гривен. Клубнику можно купить по 25 гривен, хотя есть и по 75 гривен», — рассказывает хозяйка одной из мини-гостиниц Алла.

По ее словам, молодой картофель в Одессе на Привозе уже по 25-30 гривен, молодая капуста — 18 гривен, кабачки даже по 8-10 гривен, помидоры — по 20-45 гривен. А вот свинина стоит 120-150 гривен, телятина 120-140 гривен, яйца по 20-28 гривен. «Конечно, если будете брать продукты в городе, то будет дороже. Но я, например, предлагаю своим постояльцам завтраки и обеды по 40 и 60 гривен. Зато все свежее», — рекламирует себя Алла.

Пообедать в Одессе в самом дешевом кафе можно не менее чем за 130 гривен. «Мы ходили в ресторанчик недалеко от центра. Но цены кусались — обед на двоих 330 гривен, и это без алкоголя. Суп, отбивная с картошкой, салатик и чай», — рассказала студентка Карина, которая недавно вернулась из Одессы.

Обед в приличном ресторане обойдется дороже — примерно 600 гривен на двоих. «В центре даже борщ может стоить 90 гривен, а окрошка — 100 гривен. Порция пельменей — 100 гривен, вареников — 75 гривен, даже гарнир гречка или картошка по 50 гривен. Лучше поищите кафе подальше от центра, там цены более разумные», — говорит Карина.

В море в Одессе пока купаются мало, температура тоже примерно 20 градусов. Хотя на пляжах уже хватает загорающих. «Конечно, за последние годы в Одессу приезжает все больше и больше народу. Места хватает всем, но цены от этого только растут. Июнь еще будет относительно дешевым, но все зависит от сезона. Если будет жарко, то цены сразу поднимут, июля ждать не будут», — говорит местный житель Виктор Иванович, который сдает жилье.

Например, за 1 тысяча 500 — 2 тысячи гривен в сутки в Одессе можно снять целый дом после ремонта. Снять квартиру можно за 600-1 тысяча 200 гривен.

В среднем же цена самого скромного номера в доме с хозяевами и общими удобствами от 300 гривен на двоих. Комната в частном доме с санузлом стоит 400-500 гривен. Место на базе отдыха 250-300 гривен. Предлагают и место в хостеле за 200-400 гривен в сутки. Номер в небольшой частной гостинице 650 —1 тысяча 200 гривен. на двоих. Приличные гостиницы в Одессе обойдутся в 900-2500 гривен за номер.

Цены на Азовье

Что касается отдыха на Азовском море, то тут цены, по сравнению с прошлым годом, выросли на 10-15%. Хотя все равно это самый дешевый курорт Украины. Анна Зборовская, которая сдает жилье в Кирилловке, рассказывает, что виной всему растущие тарифы на воду и вывоз нечистот, а также электроэнергию. «Кирилловка — это не Крым, тут нет набережных, инфраструктуры, это чисто пляжный отдых с базами отдыха. Тут существует проблема с подвозом пресной воды, очисткой. И сдавать номера с кондиционером и круглосуточной водой по 400 гривен — это невыгодно», — объясняет Зборовская.

Конечно, тут можно найти номер и за 200-350 гривен, но как правило удобства будут общими. Более приличное жилье стартует от 500 гривен за номер. Например, гостиницы стоят 600-1 тысяча гривен за номер, самые дорогие — 1 тысяча 200-4 тысячи гривен. Номер в коттедже с кухней и удобствами сдается по 700-800 гривен, в гостиничном доме номера с удобствами 500-800 гривен. Номера с удобствами на базах отдыха от 600 до 1 тысячи 500 гривен.

В Бердянске можно снять однокомнатную квартиру даже от 300 гривен за ночь, двухкомнатную от 350 гривен, трех — от 450 гривен. Отдельные коттеджи и виллы стартуют от 1 тысяча 500 гривен. А место в номере на базе отдыха от 200 гривен. Номера в гостиницах стоят от 300 до 800 гривен. Зависит от удаленности от моря и удобств.

«Обед в местном кафе стоит 120 гривен, это супчик, и гарнир с котлетой, салат. А вот на пляже кафе дороже, там только пиво и орешки обойдутся в 60-70 гривен. Обед в ресторане 300 гривен, а если поужинать и взять вина, то 450 гривен примерно», — рассказывает киевлянка Ольга, которая часто отдыхает на Азовском море.