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Видеофакт: «Матери 328» пришли к «депутатам» в наручниках

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  • 4.06.2018, 19:27
Елена Кузьмина
Фото: euroradio.fm

У входа в здание собралось около пятидесяти человек.

Матери осужденных по “наркоманской” статье 328 написали письмо Лукашенко с просьбой применить к заключенным ˮАкт гуманизации“, снизить сроки на половину и дать шанс “тысячам юношам и девушкам, мужчинам и женщинам на нормальную жизнь и возможность приносить пользу своей стране“, передает euroradio.fm.

“Мы против наркотиков. Всей душой понимаем, какое это зло. Но мелкое распространение, бытовой сбыт, хранение, употребление, совершенные внутри страны, не связаны с крупной контрабандой. За наркотики сидят тысячи заключённых. Тюрьма разучит их жить в социуме и после освобождения может толкнуть на новые преступления“, — пишут они в письме Лукашенко.

4 июня несколько матерей пришли в “палату представителей”, чтобы обсудить с “депутатами” возможные изменения в законодательстве. Чтобы поддержать их, у входа в здание собралось около пятидесяти человек. У некоторых активисток были пластмассовые наручники.

“Этой акцией мы хотели показать, что наши сердца скованы именно наручниками — за боль наших детей, — говорит одна из “Матерей 328” Елена Кузьмина. — Мы просим “депутатов”, предлагающих какие–либо изменения в законодательстве, учесть наши просьбы, особенно обратить внимание на высокие сроки, которые сегодня применяются к осуждённым по четвертой части статьи“.


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