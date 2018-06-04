Forbes узнал о блокировке 1 млрд франков на личных счетах Вексельберга 4.06.2018, 19:37

Виктор Вексельберг

Средства на личных счетах попавшего в санкционный список США российского миллиардера заблокировали банки Швейцарии.

Швейцарские банки заблокировали на личных счетах председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга около 1 млрд франков (около $1,013 млрд), сообщает Forbes со ссылкой на свой источник в принадлежащей бизнесмену группе «Ренова». По данным издания, заморожены оказались счета миллиардера в публичных и частных банках Швейцарии, в том числе в банке Julius Baer, передает РБК.

Ранее о блокировке счетов Вексельберга сообщали швейцарские СМИ, в том числе еженедельник Schweiz am Wochenende, по данным которого бизнесмен намерен подать на банки в суд, при этом против сотрудников банков, ответственных за принятие решения о блокировке, могут быть выдвинуты и уголовные обвинения.

Партнер Tertychny Agabalyan Марат Агабалян заявил Forbes, что считает маловероятным нарушение банками швейцарского законодательства.

«Они сначала получат 20 заключений юристов и только потом предпримут какое-то действие», — сказал Агабалян, по словам которого банки, скорее всего, опасались введения против них вторичных санкций со стороны США. «Большинство таких банков ведут активную деятельность и располагают соответствующими активами на территории США, а следовательно, риск утраты ими своих активов достаточно велик», — пояснил Агабалян.

В начале апреля Минфин США опубликовал санкционный список, в который включил 24 граждан и 14 компаний из России. Под новые ограничения, наряду с Вексельбергом, попали предправления ВТБ Андрей Костин, совладелец En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов и другие. В Минфине тогда пояснили, что гражданам США запрещается вести бизнес с юридическими и физическими лицами, включенными в санкционные списки, добавив, что под санкции могут попасть и неграждане США, сознательно проводящие транзакции в интересах или от имени попавших под санкции лиц.

После попадания в санкционный список Вексельберг снизил до менее чем 50% свою долю в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer — акции выкупили представители концерна. Причиной этого «Ренова» тогда назвала желание «cвести к минимуму препятствия в бизнесе Sulzer». По итогам сделки за компанией Вексельберга тогда остался пакет акций Sulzer в размере 48,83%. До ее заключения доля компании составляла 63,42%. 19 апреля швейцарский концерн оценил одномоментный эффект от санкций США примерно в 10 млн франков (около $10 млн).