Игрок минского «Торпедо» прокомментировал матч на белорусском языке 4.06.2018, 19:41

Павел Кленье

18-летний хавбек забил в игре против брестского «Динамо» свой дебютный гол в высшей лиге.

Полузащитник минского «Торпедо» Павел Кленье после матча 10 тура чемпионата Беларуси против брестского «Динамо» (1:1) ответил на вопросы клубной пресс-службы на белорусском языке, передает «Трибуна».

Отметим, что 18-летний хавбек в этой игре забил свой дебютный гол в высшей лиге.

«Былі вялікія намаганні перамагчы. Адзін за аднаго. Думаю, лік 1:1 апраўдвае ўсю нашу гульню.

Забіваць галы за асноўную каманду? Неверагодныя эмоцыі. Не ведаю як гэта сказаць. Забіў гол, мурашкі. Адразу падляцеў да трэнера, да персаналу клуба, адсвяткаваў. Потым падзякаваў нашых заўзятараў, якія з намі ў кожным матчы. Ім таксама вялікі дзякуй. Таму што яны ў цяжкі для нас час падтрымліваюць нас як могуць. Шчырых ім дзякуй», – сказаў Кляннё.