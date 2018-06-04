Ответ ЕС на пошлины США для стали и алюминия ожидается в июле 4.06.2018, 19:46

Экспортеры стали и алюминия из ЕC уже перенаправляют свой товар, предназначенный для США, в другие страны

Европейский Союз может уже в июле принять ответные меры на введенные США 1 июня пошлины для стали и алюминия из стран ЕС. Об этом заявила в понедельник, 4 июня, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём. Она добавила, что обсуждение этих мер уже идет, передает DW.

По словам Мальмстрём, поставщики стали, обеспокоенные пошлинами, уже начали перенаправлять потоки товара, предназначенные для США, в другие государства. В то же время на экономическую оценку последствий этого шага американских властей потребуется время.

В Евросоюзе с самого начала крайне критически относились к протекционистским мерам США. "ЕС считает введенные в одностороннем порядке таможенные пошлины неоправданными и нарушающими правила ВТО", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Решение Вашингтона не оставило Брюсселю иного выбора, кроме как подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ввести дополнительные пошлины на ряд американских товаров, ввозимых в ЕС, считает Юнкер.

Германия ранее неоднократно предостерегала Вашингтон от эскалации торгового конфликта. "Федеральное правительство отвергает введенные США пошлины на сталь и алюминий", - заявил в конце мая официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Мы считаем эту меру незаконной, приведенный аргумент защиты национальной безопасности - неубедительным", - подчеркнул он. По словам Зайберта, эта мера таит в себе опасность порочного круга штрафных мер, которые в итоге навредят всем.