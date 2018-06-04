На ЦТ-2018 записалось более 82 тысяч человек

На ЦТ-2018 записалось более 82 тысяч человек5
- 4.06.2018, 19:55
Больше всего желающих сдавать русский язык и математику.
На централизованное тестирование в этом году записалось 82 471 человек. Как и раньше, больше всего желающих сдавать русский язык и математику, передает tut.by.
Напомним, зарегистрироваться на ЦТ можно было со 2 мая по 1 июня. В Республиканском институте контроля знаний рассказали, что за это время сдавать русский язык пожелало более 67 тысяч абитуриентов, математику — свыше 45 тысяч. Для сравнения: белорусский язык этим летом собирается писать около 25 тысяч парней и девушек.
Меньше всего желающих сдавать ЦТ по китайскому и испанскому языкам, 37 и 222 человека соответственно. Из иностранных языков, как всегда, самый популярный английский. Сдавать тестирование по данному предмету планирует более 27,7 тысячи человек.
В 2018-м, как и в 2017-м, у абитуриентов есть возможность сдавать ЦТ по четырем предметам. Воспользоваться этим шансом собирается около половины абитуриентов.
— Примерно столько же желающих сдавать четыре теста было и в прошлом году, — рассказывает Юрий Мисюк, директор РИКЗ. — Почему не все? Потому что всякое действие должно быть целесообразным. Четвертый тест в основном сдают те, кто планирует поступать на родственные специальности, в которых часто меняется один предмет. Кроме того, некоторые сразу записались на русский и белорусский, чтобы проверить, какой из языков знают лучше.
Отметим, вступительная кампания в этом году начнется в июне. Первым, согласно графику, для абитуриентов станет испытание по белорусскому языку — 12 июня. Начало каждого из тестов — 11.00.
График проведения централизованного тестирования
|Белорусский язык
|12 июня, вторник
|Русский язык
|14 июня, четверг
|Обществоведение
|16 июня, суббота
|Математика
|18 июня, понедельник
|Биология
|20 июня, среда
|Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)
|22 июня, пятница
|Химия
|24 июня, воскресенье
|Физика
|26 июня, вторник
|История Беларуси
|28 июня, четверг
|География
|30 июня, суббота
|Всемирная история (новейшее время)
|2 июля, понедельник
Сертификаты начнут выдавать с 10 июля.
Зарегистрироваться, чтобы пройти ЦТ в резервные дни, можно с 30 июня по 3 июля. Централизованное тестирование в эти дни будет проходить в Белорусском государственном университете.