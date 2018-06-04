На ЦТ-2018 записалось более 82 тысяч человек 5 4.06.2018, 19:55

Фото: tut.by

Больше всего желающих сдавать русский язык и математику.

На централизованное тестирование в этом году записалось 82 471 человек. Как и раньше, больше всего желающих сдавать русский язык и математику, передает tut.by.

Напомним, зарегистрироваться на ЦТ можно было со 2 мая по 1 июня. В Республиканском институте контроля знаний рассказали, что за это время сдавать русский язык пожелало более 67 тысяч абитуриентов, математику — свыше 45 тысяч. Для сравнения: белорусский язык этим летом собирается писать около 25 тысяч парней и девушек.

Меньше всего желающих сдавать ЦТ по китайскому и испанскому языкам, 37 и 222 человека соответственно. Из иностранных языков, как всегда, самый популярный английский. Сдавать тестирование по данному предмету планирует более 27,7 тысячи человек.

В 2018-м, как и в 2017-м, у абитуриентов есть возможность сдавать ЦТ по четырем предметам. Воспользоваться этим шансом собирается около половины абитуриентов.

— Примерно столько же желающих сдавать четыре теста было и в прошлом году, — рассказывает Юрий Мисюк, директор РИКЗ. — Почему не все? Потому что всякое действие должно быть целесообразным. Четвертый тест в основном сдают те, кто планирует поступать на родственные специальности, в которых часто меняется один предмет. Кроме того, некоторые сразу записались на русский и белорусский, чтобы проверить, какой из языков знают лучше.

Отметим, вступительная кампания в этом году начнется в июне. Первым, согласно графику, для абитуриентов станет испытание по белорусскому языку — 12 июня. Начало каждого из тестов — 11.00.

График проведения централизованного тестирования

Белорусский язык 12 июня, вторник Русский язык 14 июня, четверг Обществоведение 16 июня, суббота Математика 18 июня, понедельник Биология 20 июня, среда Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) 22 июня, пятница Химия 24 июня, воскресенье Физика 26 июня, вторник История Беларуси 28 июня, четверг География 30 июня, суббота Всемирная история (новейшее время) 2 июля, понедельник

Сертификаты начнут выдавать с 10 июля.

Зарегистрироваться, чтобы пройти ЦТ в резервные дни, можно с 30 июня по 3 июля. Централизованное тестирование в эти дни будет проходить в Белорусском государственном университете.