The Bell: Компания «повара Путина» будет добывать золото в Судане 2 4.06.2018, 20:05

1,851

Евгений Пригожин

Туда отправились также бойцы ЧВК «Вагнер».

Связанная с «поваром Путина» Евгением Пригожиным компания «М инвест» занялась поисками золота в Судане, узнало The Bell.

Соглашение о получении в концессию несколько участков на разведку и добычу золота в Судане компания подписала в ноябре 2017 года в присутствии премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Судана Омара Башира, передает republic.ru.

Два собеседника The Bell утверждают, что компания представляет интересы Пригожина. Они также сообщили, что около 50 специалистов компании уже отправились в Судан, разведка ведется на пяти участках.

Ранее «Русская служба Би-би-си» сообщила, что в Судан отправились наемники ЧВК «Вагнер» (ее также считают связанной с Пригожиным). По данным The Bell, наемники тренируют военные подразделения правительства. Всего, как сообщил один из источников издания, там находится около 100 человек.

Связанная с Пригожиным компания «Евро Полис» по соглашению с правительством Сирии освобождает и охраняет нефтегазовые месторождения и инфраструктуру в стране, а взамен получает 25% прибыли от добычи нефти и газа. Погибшие в начале февраля бойцы ЧВК «Вагнер» по некоторым данным пытались захватить нефтегазовые месторождения.

Евгений Пригожин находится под американскими санкциями из-за обвинения во вмешательстве «фабрики троллей» в американские выборы президента.