Минская милиция подтвердила: На Зыбицкой были задержаны несколько десятков человек 26 4.06.2018, 20:19

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Минская милиция прокомментировала информацию о «хапуне» на Зыбицкой, которая появилась сегодня в СМИ.

В заявлении на сайте ГУВД Мингорисполкома сообщается, за что задержали людей в ночь субботы.

Сегодня «Наша Ніва» опубликовала материал «Хапун на Зыбицкой: в субботу ночью людей массово вывозили автозаками в отделение милиции». В нем, со слов нескольких очевидцев, сообщается, что в субботу ночью омоновцы подходили к людям, когда видели, что человек хоть немного пьян.

— Отдыхали на Зыбицкой. Да, мы немного выпили, но пили только в барах. Были адекватны и вели себя прилично. Где-то после 11 ночи мы немного прогулялись еще по Зыбицкой и остановились покурить — решали, что делать дальше, может, поехать домой. К нам подошли омоновцы — паспорт не спрашивали, ничего такого. Просто сказали парням: «Пройдемте», — рассказал подробности один из задержанных.

Их увели в автозак и увезли в Центральное РУВД, где составляли протоколы. Таких задержанных оказалось минимум 15 человек.

— Писали, что мы были пьяны и мешали людям отдыхать. Мой товарищ согласился подписать. Его отпустили через час. Я сначала не хотел ничего подписывать, но потом согласился. Меня отпустили под утро. А другой мой товарищ, который категорически отказался подписывать протокол, остался до понедельника. Ему сразу сказали — снимай шнурки, пойдешь в камеру. И всем сообщили — кто подписывать не будет, остается до понедельника, — добавил собеседник «Нашей Нівы».

Оперативный комментарий в Центральном РУВД изданию получить не удалось, но через несколько часов сообщение относительно ситуации на Зыбицкой появилось на сайте минской милиции.

Что говорит милиция

В нем сказано, что внимание правоохранителей привлекают граждане, распивающие спиртные напитки вне заведений, расположенных на Зыбицкой. В частности, на набережной реки Свислочь, а также на самой улице вне баров и летних террас.

— В минувшие выходные сотрудниками милиции за распитие спиртных напитков на набережной реки Свислочь, вблизи улицы Зыбицкой, а также за нахождение в состоянии алкогольного опьянения были задержаны несколько десятков человек. Задержанные были доставлены для дальнейшего разбирательства в Центральное РУВД столицы, где в отношении них были составлены административные протоколы по ст. 17.3 (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения) КоАП Республики Беларусь, — говорится в заявлении.

На сайте ГУВД также сказано, что информация о «хапуне» якобы не соответствует действительности.

— По словам руководства Центрального РУВД Минска, после составления необходимых административно-процессуальных документов доставленные были отпущены. Единственным задержанным до понедельника оказался гражданин, уже привлекавшийся ранее к ответственности по ст. 17.3 КоАП, который не сделал соответствующих выводов и утром в понедельник был доставлен в суд для разбирательства, — сообщает минская милиция.

В заявлении также сказано, что милиция и впредь будет осуществлять охрану общественного порядка на Зыбицкой и прилегающих к ней территориях, чтобы обеспечить гражданам достойный отдых и комфортное времяпрепровождение.