Посол Великобритании в Беларуси: Тренируюсь в темноте, под дождем и даже в грязи 4 4.06.2018, 20:29

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Фиона Гибб

ЗОЖ посла Великобритании Фионны Гибб.

Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб успевает бегать полумарафоны, заниматься верховой ездой, теннисом, а по вечерам еще и тестировать минские велодорожки. Tut.by поговорил с дипломатом об отношении к вопросам ЗОЖ британцев и белорусов, вегетарианстве и любви к Комаровскому рынку и универсаму «Центральный».

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«С мая по октябрь Минск — фантастический город для занятий спортом на улице»

Фионна Гибб родом из Шотландии. С детства она увлекалась спортом — например, с шести лет как истинная британка начала заниматься верховой ездой. Позже появился интерес к фитнесу, бегу, велоспорту и другим активностям. На вопрос, для всех ли островитян характерен такой энтузиазм, посол отвечает:

— Мне сложно говорить за весь народ. Нельзя однозначно назвать одну нацию спортивной, а другую — нет. Например, среди британцев много любителей фитнеса, но одновременно есть и люди с лишним весом, домоседы (так называемые couch potatoes), которые дни напролет проводят у телевизора и едят нездоровую пищу. Шотландия, кстати, находится среди лидеров по количеству сердечно-сосудистых заболеваний в Европе — местные слишком любят жареную еду.

Фионна признается: в насыщенном графике дипломата непросто выкраивать время для регулярных тренировок, но спорт — часть ее образа жизни.

— Работа диктует свои правила, а мне приходится подстраиваться. При этом я очень мотивирована: спорт для меня — это не только фитнес, но и эмоциональная разрядка, отдых для ума. Если не тренируюсь три недели, начинаю чувствовать дискомфорт. Как только портится настроение, ловлю себя на мысли: «Кажется, самое время позаниматься!».

Фото предоставлено посольством Великобритании в Беларуси

Посол называет белорусскую столицу прекрасным местом для занятий спортом.

— Зимой сложно заставить себя тренироваться на улице. Но с мая по октябрь Минск — фантастический город. Здесь можно бегать, кататься на велосипеде, гулять по паркам, отдыхать на Минском море и Свислочи. Что именно предпочитаю я? Все из перечисленного.

В Беларуси Фионна Гибб скучает разве что по милитари-фитнесу. Круглогодичные тренировки на свежем воздухе под руководством военных в отставке невероятно популярны в Великобритании, говорит посол.

— У нас есть организация British Military Fitness и много схожих с ней. Люди бегают, приседают, делают упражнения на пресс — и все это на открытом воздухе. Как правило, тренинги получаются суперинтенсивными: за час сжигается 600−700 калорий. Цены, кстати, вполне демократичны, — подчеркивает Фионна. — Безлимит на месяц тренировок стоит около 40 фунтов.

«В Лондоне тренировалась в темноте, под дождем, на мокрой траве и фактически в грязи»

Когда дипломат жила в Лондоне, то пять раз в неделю ходила на утренние или вечерние занятия по милитари-фитнесу с местными самых разных возрастов.

— Система тренировок такая: люди делятся на группы в зависимости от уровня подготовки: начинающие надевают голубые футболки, середняки — красные, а продвинутые — зеленые. Тренер командует: «Первая группа делает 15 приседаний, вторая — 20, третья — 30». И в зависимости от задания и уверенности в своих силах ты можешь сменить футболку. Первые два года я работала в начинающей группе, а после решила перейти в команду «красных», — говорит Фионна Гибб.

Фото: Игорь Семенов, TUT.BY

Ее особенно восхищает, что адепты милитари-фитнеса приходят на тренировки вне зависимости от погоды и поры года.

— Мы тренировались в темноте, под дождем и снегопадом, на мокрой траве и фактически в грязи, но всегда только на улице. Такого фитнеса мне не хватает в Минске. После занятий я сперва застилала сиденье в машине, чтобы не испачкать салон, а потом только садилась за руль, — улыбается британка. — Это были по-настоящему классные занятия, потому что нас инструктировали строгие военные с отличным чувством юмора. Раз в месяц сразу после тренировки мы вместе отправлялись в паб. Быстренько меняли в машине грязную футболку на чистую или переодевались прямо в туалете паба и продолжали вечер в веселой компании — прекрасный тим-билдинг!

Еще одним хобби Фионна называет коллективные пробежки в парках. В Лондоне по субботам она присоединялась к утреннему 5-километровому забегу.

— Беговое движение начало развиваться с маленькой инициативной группы. Десять лет назад пятеро друзей решили выходить на совместные пробежки в Лондоне, чтобы поддержать своего приятеля, победившего рак. Таким образом они мотивировали его не бросать спорт. Желающих присоединиться становилось все больше и больше. Сегодня беговые сообщества появляются по всей Британии, — отмечает Фионна Гибб. — Люди приходят зарядиться позитивной энергией. А волонтеры поддерживают спортсменов-любителей на дистанции, хлопают, подгоняют: «Давай-давай! Ты молодец, отличный ход, дружище!».

После совместного тренинга в парке человек может проверить свои показатели в интернете, сравнить ход по дистанции с предыдущими стартами и увидеть, какое место занял в своей возрастной группе, рассказывает дипломат.

— На почту приходят сообщения в духе «Отличная работа, Фионна! Сегодня ты была лучшей». Это очень мотивирует.

Посол с удовольствием вспоминает дни, когда после пробежки в одном парке в 9.30 утра мчалась на милитари-фитнес в другую часть Лондона. А иногда в этот же день приезжала еще и на вечернее занятие.

— Тренеры удивлялись: «Ты крэйзи!». Но я обожаю такой темп жизни, — смеется Фионна Гибб. — Два месяца назад я проводила отпуск в Шотландии. Мы выехали с друзьями на побережье. И даже на отдыхе одна из подруг предложила: «Может, съездим на пробежку в Сент-Эндрюс, где мы учились?». Мы находились в 15 километрах от Сент-Эндрюса, но я мигом согласилась: «Конечно! Классная идея — утром выезжаем!».

«После длительной пробежки 500 раз еще прыгаю на скакалке»

Фионна живет в Минске с начала 2016 года и все так же старается выделять время для спорта. Дипломат дважды участвовала в Минском полумарафоне на дистанции 10,5 километра.

— К первому старту я готовилась с минским движением #FollowMinsk. Мы встречались в парке Победы раз или два в неделю. В прошлом году продолжила тренироваться с ними и одновременно стала частью DreamTeam. Забавно, что на тренировках #FollowMinsk я в основном бежала позади группы, а молодые ребята оказывались впереди. Зато на совместных занятиях с DreamTeam я всегда была среди лидеров, — улыбается Фионна.

Тренировка DreamTeam

Источник: minskhalfmarathon.by

В этом году посол Великобритании решила бросить себе вызов и пробежать в сентябре 21,1 километра вместо привычных 10,5.

— Уже начала подготовку к очередному Минскому полумарафону. Например, купила часы, которые фиксируют время и преодоленное расстояние. На днях снова пробежала 10,5 километра, но ухудшила время по сравнению с сентябрьским забегом — затратила на шесть минут больше. Честно говоря, очень устала и с ужасом подумала: «О боже! И как же я пробегу 21 километр?». В тот момент не могла представить, каково это — взять и без отдыха преодолеть такое же расстояние еще раз, — описывает ощущения Фионна. — Но сейчас успокаиваю себя: еще есть время. Не вижу смысла третий год подряд бежать «десятку» — это скучно, а мне нужен вызов! В ближайшие недели планирую перейти на четырех- или даже пятидневный график беговых тренировок. Плюс я регулярно прыгаю на скакалке и тренирую выносливость. Например, после длительной пробежки делаю еще 500 прыжков.

Фионна Гибб любит спортивные мероприятия, которые привлекают внимание к общественным проблемам. Например, в 2017-м она вышла на старт инклюзивного велопробега в Гродненской области в компании людей с инвалидностью. В этом году восьмого марта посол Великобритании присоединилась к BEAUTY RUN, чтобы напомнить о проблеме домашнего насилия.

Фото предоставлено посольством Великобритании в Беларуси

— Мне понравилась идея мероприятия — объединить женщин ради спорта, но расстроило его название. Так и сказала ЮНФПА (Фонду ООН в области народонаселения. — Прим.). По-моему, вывеска BEAUTY RUN только укореняет стереотипы о женщинах, — откровенно говорит Фионна.

Помимо бега и фитнеса, она успевает играть в большой теннис. Посол тренируется меньше двух лет, но уже отметилась среди участников турнира для дипломатов.

— В мае 2016 года я пришла на эти соревнования в качестве зрителя. А чуть позже знакомый тренер предложил: «Может быть, вы тоже попробуете себя в теннисе?». Прошлой весной уже соревновалась в парном разряде. Из 12 пар мы стали третьими, — говорит шотландка.

«Никогда не хожу в „МакДональдс“ или KFC — меня не заманить туда даже вегетарианским бургером»

В вопросах питания Фионна Гибб избирательна, но не слишком строга к себе. Она совсем не ест белый сахар, ограничивает выпечку и конфеты, зато обожает овощи и рыбу.

— Честно говоря, готовлю я редко. В Великобритании меня чаще можно встретить на кухне — в Минске же мои апартаменты не слишком похожи на настоящий дом. Да и я всегда в делах, — поясняет собеседница. — В резиденции работает женщина по имени Зина, которая помогает с готовкой, варит мои любимые овощные супы. А я могу на скорую руку сделать омлет или вегетарианское карри. Другое дело, когда я жду гостей, то с удовольствием ищу новые рецепты и стараюсь удивить приятелей.

Фото: Игорь Семенов, TUT.BY

Уже около 25 лет Фионна Гибб является вегетарианкой.

— Еще в университете заметила, что чувствую себя намного лучше, если не ем мяса. Так что первой причиной перейти на вегетарианство стала забота о здоровье. Чуть позже осознала, что мне неприятна сама идея — есть некогда живые существа. При этом в моем меню по-прежнему присутствует рыба — в некотором смысле противоречу сама себе, — не скрывает посол. — Но все же самое частое блюдо на моем столе — это овощные супы. Я предпочитаю растительную, а не животную пищу.

Фионна не называет себя образцовым адептом ЗОЖ. Например, иногда посол разрешает себе картошку фри.

— К счастью, в жаркую погоду не хочется жареной и вредной еды. Когда за окном светит яркое солнце, салат уместен намного больше, чем фри или драники. Кстати, я никогда не хожу в «МакДональдс» или KFC — меня не заманить туда даже вегетарианским бургером, — улыбается дипломат.

«Люблю покупать продукты на Комаровке и в универсаме „Центральный“»

Фионна Гибб отмечает отличный выбор продуктов в белорусских магазинах. По выходным она с удовольствием выбирается на столичные маркеты за фруктами и овощами.

Фото: Игорь Семенов, TUT.BY

— Очень люблю ходить на Комаровский рынок. Часто покупаю еду в гипермаркете в ТРЦ Galleria или в универсаме «Центральный». В Беларуси можно найти любые продукты. Разве что немного скучаю по настоящим густым сливкам и некоторым вегетарианским вещам. Например, в Британии в отделе замороженных продуктов почти в каждом гипермаркете есть вегабургеры, вегетарианские колбаски, чили кон карне и лазанья. Возможно, я просто не нашла специализированных магазинчиков для вегетарианцев в Минске, но в гипермаркетах тут такого разнообразия нет.

Британский дипломат живет в непрерывном движении. На вопрос, как она борется с хандрой и сохраняет мотивацию, Фионна отвечает:

— Плохое настроение чаще всего бывает в холодные зимние вечера. На этот случай у меня заготовлены книги или хорошее кино. Но когда на улице тепло, я всегда выбираю прогулку на свежем воздухе, а в идеале — велопоездку по Минску. Ну и стараюсь ложиться спать не позже полуночи. Завожу будильник на 6.30−7.00. Если удается отдохнуть семь часов в сутки, как советуют врачи, это уже отлично.