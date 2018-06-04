ГУР МО Украины: Во время учений «Запад-2017» РФ отрабатывала оккупацию стран Балтии 3 4.06.2018, 20:42

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Действия российских и белорусских военных не соответствовали официально заявленной программе учений.

Российские войска во время прошлогодних учений "Запад-2017", прошедших на территории РФ и Беларуси, готовились к оккупации стран Балтии. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает zn.ua.

По его словам, основной целью этих учений была отработка вторжения российской армии в страны Балтии и недопущение на эту территорию войск стран-членов НАТО.

Сообщение об истинной цели "Запада-2017" появляется уже не впервые. Хотя, согласно официальной информации, цель учений заключалась якобы в защите Беларуси от нападения коалиции выдуманных восточноевропейских государств-агрессоров Весбарии и Лубении, которые пытались создать на ее территории государство под названием Вейшнория. Немецкое издание BILD в декабре 2017 года со ссылкой на источники в разведывательных органах сообщало о том, что в настоящую легенду учений входил захват стран Балтии и Беларуси, и нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры членов НАТО Германии, Нидерландов, Польши, Норвегии и нейтральных Швеции и Финляндии.

Основной задачей, которую поставили перед российскими военными, был захват трех балтийских стран, по территории которых осуществляется сухопутное сообщение с другими союзниками. Оно проходит через наиболее уязвимый участок внешних границ НАТО – так называемый Сувальский коридор шириной 100 километров, который отделяет Калининградскую область РФ от Беларуси. В пользу этой версии говорит, в частности, и характерное размещение так называемой "Вейшнории" – на территории Беларуси как раз напротив Сувальского коридора.

О том, что действия российских военнослужащий не соответствовали официально заявленной программе учений ранее также заявлял Генеральный штаб ВСУ.