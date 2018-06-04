Мать солдата Коржича: Я не согласна с выводами уголовного дела 7 4.06.2018, 21:14

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Светлана Коржик

Фото: media-polesye.by

Дело о гибели солдата Коржича до сих пор не направлено в суд.

Полтора месяца назад Следственный комитет сообщил: расследование по делу рядового Александра Коржича завершено. В ведомстве пришли к выводу — сослуживцы довели молодого человека до самоубийства. В пятницу, 1 июня, мама погибшего солдата Светлана Коржич написала заявление в СК, что не согласна с результатами расследования. Женщина потребовала эксгумацию сына, а также допрос дополнительных свидетелей.

— 1 июня закончила знакомиться с материалами уголовного дела, в нем 32 тома. Я не согласна с его выводами, с тем, что это было доведение до самоубийства. Осталось слишком много вопросов, на которые нет ответа. Поэтому сразу же написала письмо в СК, жду ответа. О своей позиции также сообщила в администрацию Лукашенко, — рассказывает tut.by Светлана Коржич.

Расследование гибели 21-летнего солдата длилось полгода. Все это время следствие отрабатывало три версии произошедшего в Печах: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. 19 апреля Следственный сообщил, что Александра Коржича довели до самоубийства сослуживцы. Трое сержантов признаны обвиняемыми, вину они признали частично.

— Я попросила провести эксгумацию тела, опросить дополнительных свидетелей из Пинска, тех людей, кто знал Сашу с детства, — уточняет Cветлана Коржич.

Оказывается, еще месяц назад, ознакомившись с первыми томами дела, женщина писала в СК другое ходатайство. В нем она настаивала на проведении дополнительных следственных действий, назначений экспертиз. Стал вопрос о продлении расследования, но Светлана Коржич «отказалась от этого ходатайства» и приезжала в Минск для ознакомления с материалами уголовного дела.

— Участники уголовного процесса продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, расследование гибели Коржича завершено, ранее мы об этом заявляли, — прокомментировал Сергей Кабакович, руководитель пресс-службы Следственного комитета.

По закону на ознакомление есть месяц. В случае если участники заявили какое-то ходатайство, то могут быть назначены дополнительные следственные действия, и тогда сроки для ознакомления с уголовным делом увеличиваются еще на месяц.

Напомним, тело рядового Коржича нашли 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты воинской части. Чуть позже министр обороны Андрей Равков скажет: «самым неприятным» для него стало то, что армия «потеряла» солдата на 7 дней.

— Он 7 дней провисел в петле… Я понимаю, что солдат может потеряться на ночь, на несколько часов, но не на 7 дней! Поэтому без сожалений мы отстранили от должности тех, кто должен был вести учет, пришлось решить кадровые вопросы, — говорил Равков.

Сержантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия — доведение до самоубийства». Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.