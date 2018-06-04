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Об идиотизме в путинской России

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  • Игорь Яковенко, afterempire.info
  • 4.06.2018, 21:26
  • 3,994
Игорь Яковенко
Фото: day.kiev.ua

Путинская Россия по уровню административного идиотизма оставила брежневский СССР далеко позади.

Олимпиада – 1980 запомнилась мне несколькими эпизодами, в том числе таким. Утром, часов в 5 выхожу гулять с двумя собаками в Миусский сквер, навстречу два милиционера: "Кто такая? Что тут делаешь?"

Насчет "такая" – не опечатка. Судя – по лицам и по тому, как оба с большим трудом изъяснялись по-русски, этих славных парней прислали на усиление откуда-то из республик Средней Азии, причем, явно не из республиканского центра, а из местной глубинки. Мои попытки объяснить, что я тут гуляю с собаками, чему есть два весьма убедительных доказательства, только усилили подозрения славных парней. "Паспорт давай!" – потребовал один из них, а второй в это время сверлил меня глазами и тискал кобуру табельного ПМ. Узнав, что тут обычно не берут паспорт, когда гуляют с собаками, славные парни растерялись и пару минут говорили между собой на родном языке. После чего тот, который владел русским, потребовал, чтобы я немедленно "пошла домой" и больше "никогда сюда не ходила"…

Прошло 38 лет, СССР умер. Однако путинская Россия по уровню административного идиотизма оставила брежневский СССР далеко позади. Специальный режим, введенный во время ЧМ-2018 в 11 городах, где эта беда случится, помимо временных неудобств для жителей этих городов, станет причиной долговременных последствий, в том числе и необратимых.

Указ Путина от 9 мая 2017 года своей стилистикой заставляет думать, что Россия летом 2018 ожидает военного вторжения. А фигурирующие в указе термины "запретные зоны" и "контролируемые зоны" порождают гипотезу, что эта бумага – плод коллективного творчества сотрудников ФСИН и ФСБ.

Шедевром этого творчества является пункт № 13 Указа, который я процитирую полностью: "Приостанавливается в субъектах РФ, на территории которых вводятся усиленные меры безопасности, деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества".

У этого веселого пункта есть два аспекта: производственный и гуманитарный. Идиоты, готовившие этот указ, и идиот, его подписавший, видимо, полагают, что атомная электростанция или химический завод это как домашний холодильник, который можно выключить на время отпуска. Сейчас вроде бы идиотам объяснили разницу, и они согласились не убивать целые отрасли экономики, но строго предупредили, мол, "под вашу личную ответственность!". Можно подумать, что в другое время в случае аварии на атомных и химических объектах никакой личной ответственности не бывает.

Еще прекраснее гуманитарный аспект пункта № 13. Там фактически прямым текстом написано: "я, президент России, Владимир Путин, заявляю, что мне плевать на жизнь и здоровье 143 миллионов граждан России, которые могут сдохнуть от радиации и отравления в случае аварий на опасных производствах, но я не потерплю, чтобы такие аварии испортили мне праздник ЧМ-2018". Как иначе можно понимать этот пункт путинского указа?

Дальше в указе всякие мелочи. Запрет и ограничения на спиртное. Запрет на въезд автобусов, кроме регулярных рейсов, в города, ставшие заложниками ЧМ-2018. Запрет на туристические экскурсии в эти города. Особый санитарный режим: всем поварам, помимо стандартной медицинской книжки сделать прививки. Это опять к гуманитарному аспекту пункта № 13: так-то на здоровье подведомственной популяции плевать, пусть хоть все передохнут, а вот праздник Путину испортить не дадим!

Еще по мелочам. Накануне ЧМ-2018 у граждан будет изъято ВСЕ личное оружие и патроны. После футбольного праздника обещают вернуть. Ну, и всякие акции, включая одиночные пикеты, фактически запрещены. Кроме тех, что связаны с чемпионатом. То есть, стоять с плакатом "Свободу Сенцову!" уже нельзя официально, а орать ночью под окнами мирных граждан: "Россия, порви всех!" – можно и даже одобряется.

И последнее, что делает ЧМ-2018 отвратительным событием для меня лично и для миллионов тех, кому не безразлична гибель животных. 60 лет назад, 18.03.1958 года Мао Цзедун, выступая на 8-м съезде КПК, призвал уничтожить "четырех вредителей": крыс, комаров, мух и воробьев. С первыми тремя китайцы ничего сделать не смогли, а вот воробьев извели: к концу года было убито около 2 миллиардов птичек. К огромной радости гусениц и жуков, которые размножились и с аппетитом съели весь урожай, отчего в Китае случился голод, от которого умерло от 10 до 30 миллионов китайцев.

Путинские холуи решили повторить подвиг китайцев и истребить комаров. По данным команды Навального, в Саратовской области уровень воды в Волге понизился на три метра. Это стало результатом попытки осушить болота для того, чтобы доставить неприятности комарам. Как это скажется на урожае, саратовским последователям китайской политики "Большого скачка" в головы, видимо, не приходило.

Но самое отвратительное, конечно, не в борьбе с комарами, которые вполне могут за себя постоять. Перед ЧМ-2018 организовано беспрецедентное массовое убийство собак и кошек. По всей стране власти организуют тендеры на убийство животных. В Екатеринбурге победитель такого тендера должен будет убить 4050 собак и получить за это 32 миллиона. В других городах, где пройдет ЧУМА-2018, есть свои расценки и плановые цифры. Общая сумма, выделенная на убийства собак, существенно превышает миллиард рублей. Жертвами ЧУМЫ-2018 уже стали и еще станут десятки тысяч собачьих душ и еще неисчислимое множество душ кошачьих, которых замуровывают заживо в подвалах, чтобы они своим видом не оскорбляли взор гостей и участников чемпионата.

Символом путинской модели правления стала его инаугурация-2012, когда кортеж президента мчался по мертвой пустыне Москвы. Страна без жителей, остаться должна только голая власть, нефть и деньги – это в идеале достигается с помощью нейтронной бомбы…

Игорь Яковенко, afterempire.info.


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