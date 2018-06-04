Татур: Дулубу досталось от Капского прямо на глазах у всей команды 5 4.06.2018, 21:37

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Олег Дулуб

Спортивный журналист рассказал, что предшествовало отставке Олега Дулуба с поста главного тренера БАТЭ.

Журналист Владислав Татур рассказал о том, что после ничьей с «Ислочью» (1:1) в девятом туре председатель правления БАТЭ Анатолий Капский устроил «разнос» в раздевалке не только футболистам но и главному тренеру Олегу Дулубу, который вчера был уволен, передает «Трибуна».

«Ключевой для тренера момент случился после ничьи с «Ислочью». Разговор на повышенных тонах – один из приемов Анатолия Капского. Патрон борисовчан не выбирает место. Олегу Дулубу досталось прямо в раздевалке. На глазах у всей команды», – сказал Татур в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».

Напомним, матч «Ислочью» (1:1) был в девятом туре. В следующем туре БАТЭ уступил «Городее» (1:2). На следующий день был отправлен в отставку главный тренер борисовчан Олег Дулуб.