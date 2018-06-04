Bellingcat назвала второго вероятного причастного к крушению MH17 7 4.06.2018, 22:06

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ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

К крушению MH17 может быть причастен офицер ГРУ Иванников.

Представители экспертно-журналистской группы Bellingcat в пятницу, 25 мая, назвали второго человека, предположительно причастного к крушению "Боинга" малайзийских авиалиний над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Им является Олег Владимирович Иванников, офицер ГРУ, заявили расследователи. По их сведениям, Иванников участвовал в переброске в Украину установки "Бук", из которой был сбит самолет с 298 пассажирами и членами экипажа, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Позывные Иванникова - "Орион". Ранее он занимал пост министра обороны Южной Осетии, передает DW.

Накануне, 24 мая, представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием обстоятельств крушения, заявили, что зенитный ракетный комплекс "Бук", с которого был сбит самолет, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся под Курском. Как сообщил глава отдела расследований полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен, JIT тщательно изучила все имеющиеся фото и видео "Бука". "Нам удалось установить, что этот ЗРК обладает уникальными характеристиками, - заявил Паулиссен. - На основе этих характеристик JIT смогла выявить отличительные черты этого "Бука".