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Форвард БАТЭ об увольнении Дулуба: Мы сами немножко в шоке

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  • 4.06.2018, 22:11
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Максим Скавыш прокомментировал увольнение Олега Дулуба с поста главного тренера команды.

«Тяжело судить о том, как это отразится на команде. Если честно, то мы сами немножко в шоке, потому что вроде ничего не предвещало. Мы уехали в сборную и узнали информацию из интернета. Тяжело что-то говорить об этом. Хочется поблагодарить Олега Анатольевича и сказать ему: «Спасибо», — рассказал Скавыш в эфире «Беларусь 1», передает «Трибуна».

Сегодня стало известно, что исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ назначен Алексей Бага.


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