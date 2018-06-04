Защитники Куропат проведут ряд творческих мероприятий 4.06.2018, 22:28

Защитники Куропат настроены решительно, но не агрессивно.

Ресторану на костях не быть! Защитники Куропат настроены решительно, но не агрессивно. Активисты не собираются покидать вахту у нежелательного ресторана, но следить, чтобы он не открылся будет не очень тяжело, так как будет много творческих мероприятий, передает «Белсат».

Приходить ежедневно, чтобы не допустить открытия кощунственного учреждения. Защитники Куропат начинают ежедневную недельную вахту у входа печально ресторанно-банного комплекса «Поедем, поедим». На каждый день запланировали специальное творческое мероприятие.