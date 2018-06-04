закрыть
5 июня 2018, вторник, 0:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Светлогорске директор продал активы фирмы самому себе

2
  • 4.06.2018, 22:43
  • 1,106

Так бизнесмен хотел уйти от долговой ответственности.

Уголовное дело из категории криминального банкротства на днях раскрыла финмилиция Светлогорска, сообщают в КГК. В деле – целая преступная схема, которая, однако, была разоблачена правоохранителями.

Сообщается, что руководитель одной из светлогорских фирм, чтобы избежать уплаты по счетам кредиторов создал подставную фирму и тайком задешево продал туда активы своего торгового предприятия. Бизнесмен совершил заведомо невыгодные сделки, реализуя матактивы своего ООО, а именно продешевил, продавая строительные и отделочные материалы.

Всего он совершил сделку на 75 тысяч рублей. Но дело даже не в товаре, а в том, кому он его продал! А покупателем стала вновь созданная фирма, которая хоть и была зарегистрирована на подставных лиц, а принадлежала все тому же бизнесмену.

Эти сделки купли-продажи позволили бы ему не возмещать долги перед поставщиками, которые на тот момент превысили сумму в 150 тысяч рублей.

Против «предприимчивого» директора заведено уголовное дело, идет расследование.


популярное за неделю

Мнение

Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех
Надежда
Надежда Виталий Щигельский