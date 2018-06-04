В Светлогорске директор продал активы фирмы самому себе 2 4.06.2018, 22:43

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Так бизнесмен хотел уйти от долговой ответственности.

Уголовное дело из категории криминального банкротства на днях раскрыла финмилиция Светлогорска, сообщают в КГК. В деле – целая преступная схема, которая, однако, была разоблачена правоохранителями.

Сообщается, что руководитель одной из светлогорских фирм, чтобы избежать уплаты по счетам кредиторов создал подставную фирму и тайком задешево продал туда активы своего торгового предприятия. Бизнесмен совершил заведомо невыгодные сделки, реализуя матактивы своего ООО, а именно продешевил, продавая строительные и отделочные материалы.

Всего он совершил сделку на 75 тысяч рублей. Но дело даже не в товаре, а в том, кому он его продал! А покупателем стала вновь созданная фирма, которая хоть и была зарегистрирована на подставных лиц, а принадлежала все тому же бизнесмену.

Эти сделки купли-продажи позволили бы ему не возмещать долги перед поставщиками, которые на тот момент превысили сумму в 150 тысяч рублей.

Против «предприимчивого» директора заведено уголовное дело, идет расследование.